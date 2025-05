Quem é a namorada de Joaquim Huck? Nora de Angélica e Luciano Huck leva vida discreta

Joaquim Huck, filho mais velho de Angélica e Luciano Huck, e a namorada, Manoela Esteves, levam uma vida reservada, longe dos holofotes

A família dos apresentadores Angélica e Luciano Huck virou assunto na última semana após o fim do relacionamento entre o filho deles, Benício Huck, de 17 anos, com a influencerDuda Guerra. Em meio às notícias envolvendo o filho do meio do casal,Joaquim Huck, o primogênito dos apresentadores, e sua namorada, Manoela Esteves, mantêm uma vida discreta.

Discreta, Manoela Esteves tem a conta fechada no Instagram, mas já protagonizou alguns momentos ao lado do filho de Luciano Huck. Os dois começaram a namorar em 2021, quando tinham 16 anos. No TikTok, ela também não revela detalhes de seu namoro de quase quatro anos.

Em setembro de 2024, os dois foram flagrados pelos paparazzi enquanto assistiam aos shows do festival Rock in Rio em uma área mais reservada e curtiam a vista do espaço. Os dois estavam com looks descontraídos e foram fotografados enquanto conversavam. Em abril do mesmo ano, eles foram vistos circulando pelos corredores de um shopping no Rio de Janeiro.

Angélica já falou sobre relação com a nora

Em 2022, a apresentadora Angélica contou sobre sua relação com a nora. Em participação no podcast Quem Pode, Pod, de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, ela contou que se surpreendeu ao não ter ciúme do namoro do herdeiro e disse que tem uma boa relação com a nora.

“Eu achei que seria ciumenta, mas não sei o que aconteceu. Eu fico mais preocupada com ela, com o que ela vai viver isso, se ela vai ficar à vontade”, declarou ela, e completou: “É alguém que ele escolheu, alguém que ele gosta, eu quero que fique bem. Só fico preocupada se ela está fazendo bem para ele. Não me meto, deixo rolar, não me meto na conversa, sou toda cheia de regras”.

Veja também: Não foi a primeira vez! Filho de Luciano Huck já tinha levado outra namorada para festival de música; relembre