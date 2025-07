Quem é a namorada de Elisa, filha de Sandra Annenberg e Ernesto Paglia?

A filha dos jornalistas Sandra Annenberg e Ernesto Paglia, Elisa Paglia, oficializou nas redes sociais seu romance com a atriz Karlie Jo Dickinso

A filha dos jornalistas Sandra Annenberg e Ernesto Paglia, Elisa Paglia, completou 22 anos nesta sexta-feira, 18, e aproveitou a data para compartilhar um momento especial: ela oficializou nas redes sociais seu romance com a atriz americana Karlie Jo Dickinson. Com isso, que tal saber mais sobre a eleita da filha dos jornalistas?

No vídeo, Elisa aparece distraída na calçada de uma rua em Nova York até ser surpreendida com um beijo de Karlie. O momento encantou o público e gerou reações entusiasmadas nas redes.

A atriz, inclusive, compartilhou uma homenagem carinhosa nas redes sociais para celebrar o aniversário de Elisa. "Feliz dia da Elisa, a melhor data de todas. Celebrando 24/7", escreveu.

Quem é Karlie Jo Dickinson?

Karlie Jo Dickinson, é conhecida entre os amigos como KJ. Ela é atriz, mora em Nova York e mantém uma presença discreta nas redes sociais, com menos de dois mil seguidores em seu perfil no Instagram.

Nos últimos anos, tem investido na formação artística com aulas de atuação, além de ter concluído um curso na University of North Carolina. Ela também estudou canto e frequentou uma escola de formação de jovens atores em Lexington, no Kentucky.

As duas têm vários amigos em comum e costumam compartilhar vídeos coladinhas. Em um deles, Elisa chegou até a ensinar palavras em português para a namorada. Nos comentários, internautas já desconfiavam do clima de romance entre as duas.

"Pela intimidade o caso é antigo", falou uma. "Cara, vcs são lindas juntas. Vou até dar licença pra não atrapalhar vocês", disse outra. "Amigas não falam quase se beijando", observou outra pessoa.

Vale lembrar que a filha de Sandra Annenberg deixou o Brasil em 2021, logo após a pandemia de Covid-19, para cursar Artes Cênicas na Universidade de Nova York e se formou recentemente.

