Quem é a namorada de Alessandra Maestrini? Elas surgem aos beijos em nova foto

Atriz que fez a Bozena na série “Toma lá, dá cá”, Alessandra Maestrini celebra romance ao lado da diretora Denise Stoklos em clique recente

A atriz Alessandra Maestrini, 46 anos, surpreendeu seus seguidores ao compartilhar uma foto íntima ao lado de sua namorada, a atriz e diretora Denise Stoklos, de 74. O registro é um marco: é a primeira vez que o casal posa junto de forma pública, trocando beijos, em comemoração ao Dia do Orgulho LGBTQIAPN+.

A origem do romance

O relacionamento começou nos bastidores da peça “O Papel de Parede Amarelo e Eu”, um projeto protagonizado por Maestrini e dirigido por Denise no início de 2024. Desde então, as duas formam um duo artístico e afetivo: além de estrelar, Alessandra também trabalha ao lado de Denise na direção de uma nova montagem, que conta com Gabriela Duarte no elenco.

Alessandra, que já se assumiu bissexual em 2014 – e afirmou ter encontrado alívio ao se permitir amar abertamente – agora vive um momento de liberdade e visibilidade. E a relação com Denise é resultado de uma parceria que vai além dos palcos.

Quem é Denise Stoklos?

Nascimento e trajetória: Natural de Irati (PR), descendente de ucranianos, Denise iniciou sua carreira em 1968 durante os estudos em sociologia e jornalismo.

Carreira internacional: Chegou a viver em Londres e na Califórnia, sendo pioneira em apresentações no Leste Europeu, como Moscou, Pequim e Ucrânia.

Legado artístico: Criadora do método “Teatro Essencial” e autora de sete livros, Denise é referência no teatro contemporâneo brasileiro e internacional.

A foto que celebra o amor

O clique foi postado inicialmente no perfil de Alessandra e repercutiu nas redes. Mais do que um beijo, a imagem representa coragem – surgem duas artistas reconhecidas, discretas sobre a vida pessoal, se permitindo celebrar em público.

