Quem é Flávio Saretta? Conheça o ex-marido de Suzana Alves, que anunciou a separação

A atriz e apresentadora Suzana Alves, conhecida por ser ex-Tiazinha, anunciou o fim de seu casamento com o ex-tenistaFlávio Saretta nesta quarta-feira, 2. O relacionamento, que durou cerca de 13 anos, resultou em um filho, Benjamin. A notícia foi divulgada por Suzana nas redes sociais, com um desabafo emocionado sobre o momento delicado que ambos estão enfrentando. Agora, que tal saber sobre quem é o ex-marido dela? Conheça Flávio Saretta:

Flávio Saretta, hoje com 44 anos, teve uma carreira notável no tênis nacional durante os anos 2000. Natural de Americana, interior de São Paulo, ele começou no esporte ainda na infância e se destacou pela potência de seu jogo e pela garra nas quadras. Seu melhor momento veio em 2003, quando alcançou a posição de número 44 no ranking da ATP — a melhor marca de sua trajetória profissional.

Além disso, Saretta representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004, e teve vitórias expressivas sobre nomes fortes do circuito, como Juan Carlos Ferrero e Carlos Moyá. Lesões, no entanto, encurtaram sua carreira, e ele se aposentou oficialmente em 2009. Após deixar as quadras, passou a atuar como comentarista esportivo, sobretudo em coberturas de Grand Slams, mantendo-se próximo ao tênis.

O relacionamento com Suzana Alves sempre foi pautado pela discrição. Ela, que se tornou um ícone da TV nos anos 1990 ao interpretar a personagem Tiazinha no “Programa H”, com Luciano Huck, mudou radicalmente seu estilo de vida ao se converter ao cristianismo e focar em novos projetos profissionais e familiares.

Suzana e Saretta oficializaram a união em 2010 e sempre compartilharam publicamente valores ligados à fé, respeito e família. Ao longo dos anos, o casal preferiu manter a vida íntima longe dos holofotes, ainda que vez ou outra compartilhassem momentos juntos nas redes sociais.

O anúncio da separação

Na mensagem sobre a separação, Suzana destacou que ambos seguem com carinho e respeito mútuo, especialmente pelo bem-estar do filho.

"Por respeito à nossa história e, principalmente, por respeito a mim, decidi tornar pública essa informação de forma transparente, mas sem abrir espaço para julgamentos ou especulações. Quem conhece a minha história sabe o quanto eu sonhei em ter uma família. Inclusive, essa foi uma das razões pelas quais deixei tudo para trás. Mas, infelizmente, existem coisas que fogem do nosso controle, e precisamos aceitar e seguir em frente”, disse ela.

E completou: "Diante de muitas mensagens de carinho e preocupação que venho recebendo, vou compartilhar com vocês que estou passando por um momento delicado da minha vida: estou em uma jornada de separação. Sigo em paz, com a mesma fé no meu Deus e como coração fortalecido pelo amor daqueles que me cercam. Agradeço imensamente a todos que me acompanham e torcem por mim. Continuo caminhando na dependência de Deus, com os meus mais valiosos presentes: Felipe e Benjamin, meus filhos amados, minha herança, meu legado, meu bem maior! Somos eu e eles, juntos, seguindo com amor, coragem e esperança. Com carinho, Suzana Alves”.

O casamento de Suzana Alves e Flavio Saretta

A atriz Suzana Alves e o ex-tenista Flavio Saretta se conheceram em 2008 em um show, quando ele se recuperava de uma depressão após encerrar a carreira esportiva. Eles começaram trocar mensagens e saíram para jantar. Os dois se identificaram com suas histórias de superação e engataram o romance. O casamento aconteceu em 2010.

Na época do casamento, Suzana contou sobre como foi o pedido de casamento. "O pedido de casamento foi uma surpresa. Estávamos saindo para jantar e Flávio pediu para eu pegar um CD no porta-luvas do carro. Quando abri, havia uma carta linda de amor e uma caixinha com a aliança. Tive a certeza de que seria o homem com quem passaria o resto de minha vida", disse ela em entrevista na Revista CARAS.