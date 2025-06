Quem é essa criança da foto? Ele usa ternos até hoje e é pai de 5 filhos

Filha de grande nome do mundo dos negócios e das celebridades resgata foto de quando o pai era criança. Saiba quem é!

O menino da foto cresceu e construiu um império no mundo dos negócios e uma grande referência de família famosa e unida. Você sabe quem é? O garotinho da foto é Roberto Justus na infância .

A foto de Justus criança foi compartilhada por uma das filhas dele, Fabiana Justus, nas redes sociais. Ela contou que estava olhando os álbuns de família e encontrou as imagens raras do pai durante a infância.

Na foto de criança, Justus apareceu encantador com um terno preto e camisa branca. Além disso, ele também posou ao lado de Janet Leigh e Jamie Lee Curtis.

Hoje em dia, Roberto Justus está com 70 anos de idade e é dono de uma fortuna milionária. Ele se tornou um grande empresário do mundo dos negócios e é reconhecido por usar ternos bem alinhados para várias ocasiões. Além disso, ele construiu uma carreira na TV como apresentador, mas se afastou do veículo há alguns anos.

Justus é pai de cinco filhos: Ricardo, Fabiana, Luiza, Rafaella e Vicky. E ele é casado com a influencer Ana Paula Siebert.

Fabiana Justus mostra fotos de quando seu pai, Roberto Justus, era criança

Roberto Justus e o segredo do casamento atual

Casado há 10 anos com a influenciadora digital Ana Paula Siebert, Roberto Justus já foi casado outras quatro vezes e comentou sobre o assunto em sua participação no Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel. Ele contou qual é o segredo para a relação atual estar durando mais do que as outras.

"Eu gosto de casamento, tem um amigo meu que é casado há 40 anos, quem gosta mais de casamento: eu ou ele? Ele só casou uma vez, não gostou, não repetiu, eu repeti mais quatro, cinco vezes já", brincou ele.

Em seguida, Roberto Justus explicou como o casamento atual está durando. "Esposa feliz, vida feliz. Eu levei cinco casamentos para entender que quem mandam são vocês, as que eu tentei dominar, não deu certo o casamento", disse, e completou:"Eu tenho muita personalidade, não siginifica que eu seja capacho nenhum, porque ela é uma mulher forte que precisa de um homem de personalidade também, então isso ela nunca vai ter, alguém que obedece ela, a gente tem que ser muito gentil com a nossa mulher e fazer na maioria das vezes e não todas, as vontades dela".

