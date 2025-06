Quanto custa o presente de Lázaro Ramos para Taís Araujo? Ele deu mimo diferentão

Lázaro Ramos deixa Taís Araujo surpresa com presente diferentão em data romântica. Saiba quanto custa para dar o mesmo presente

O ator Lázaro Ramos escolheu um presente diferentão para dar para a esposa, a atriz Taís Araujo, no Dia dos Namorados. Ele presenteou a amada com seu nome em uma estrela.

O item simbólico foi entregue para ela com uma placa, que tinha o seu nome com as coordenadas para encontrar a estrela correta no céu. Taís ficou impressionada com o mimo.

“Você escolheu uma estrela para mim? Eu estou achando isso tão romântico… Meu Deus, que chique. E criativo. Ai, você arrebentou”, disse ela, que ganhou uma estrela com o nome de Amorzinho Taís Araujo.

Quem quiser também presentear alguém com uma estrela, o valor em um site que presta este serviço varia de R$ 254 a R$ 622. Além de dar o nome a uma estrela, a pessoa pode ter acesso a outros itens no pacote escolhido, como fácil localização da estrela e até o combo com duas estrelas juntas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lázaro Ramos (@olazaroramos)

Recado

Na estreia de Vale Tudo, da Globo, a atriz Taís Araujo marcou presença no programa Encontro e foi surpreendida ao receber um recado carinhoso do marido Lázaro Ramos. Diretamente do México, o ator demonstrou muito orgulho da amada e revelou que eles não se veem há semanas devido às rotinas intensas.

"A gente tem se visto pouco, mas por um bom motivo. As gravações são intensas, mas estão valendo muito a pena. Todos nós ficamos muito orgulhosos do seu trabalho hoje e, aliás, vamos continuar muito orgulhosos durante toda a novela. Acho que é uma história que vai prender o Brasil, e você vai emocionar e divertir muita gente! Beijo, amor! Até daqui a pouco... Até um dia", brincou ele.

Apesar da correria, Taís afirmou que sempre busca ter momentos de qualidade com os filhos e que o momento de levar os pequenos na escola se tornou muito importante. Taís e Lázaro são pais de João Vicente, de 13 anos, e de Maria Antônia, de dez anos.

Leia também: Após estreia de Vale Tudo, Regina Duarte expõe conversa com Taís Araujo