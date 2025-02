Qual foi o presente de Michelle Bolsonaro para Jojo Todynho? Cantora fez 28 anos

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro presenteia a amiga, a cantora Jojo Todynho, com item que virou alvo de deboche dos internautas

A cantora Jojo Todynhocompletou 28 anos nesta terça-feira, 11, com uma festa de aniversário que reuniu diversas personalidades na celebração. Uma delas foi a ex-primeira-damaMichelle Bolsonaro, que presenteou a famosa com um item muito especial. Isso porque, sabendo que a jovem é fã da Hello Kitty, a esposa de Jair Bolsonaro deu uma bolsa da personagem à ela. Até porque a famosa tem todo o seu material de faculdade com o tema da gatinha.

Além da bolsa, Michelle escreveu uma carta à mão para Jojo. Na mensagem, ela expressou seu afeto pela cantora e pediu que ela se mantenha firme em seus valores. “Neste novo ciclo que se inicia, desejamos que Deus realize os desejos do seu coração. Que você se mantenha firme, forte, determinada e fiel aos seus princípios e valores. Com carinho, Michelle Bolsonaro e Agustin”, escreveu.

As duas posaram juntas para as fotos e a ex-primeira-dama ficou até o final da festa de Jojo, que terminou por volta das 1h. Além de Michelle, o ex-Presidente Jair Bolsonaro fez uma chamada de vídeo com a cantora.

Michelle ainda homenageou Jojo por meio dos stories. "Hoje é seu dia! Que ele seja repleto de alegria, bênçãos e momentos especiais. Parabéns, princesa! Que Deus ilumine seus caminhos e te faça prosperar sempre", disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Agustin Fernandez (@agustinofficial)

Repercussão nas redes sociais

Na seção de comentários, os internautas debocharam do presente da ex-primeira-dama para Jojo. ''Quando entra na seita já era'', ''As Joias roubadas'', ''Levou as joias, ou comprou presente com moedas'' e ''Que tiro no pé foi esse'', foram algumas das mensagens dos usuários do Instagram sobre o item.

