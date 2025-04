Qual foi a exigência de Cauã Reymond na festa da Globo? Saiba tudo!

O ator Cauã Reymond fez uma exigência importante para a organização da festa de 60 anos da Rede Globo. Saiba o que o astro pediu!

Na última segunda-feira, 28, a Rede Globo realizou uma super festa para celebrar os seus 60 anos e o evento contou com diversas celebridades marcantes na história da emissora.

Cauã Reymond também passou por lá, porém o ator fez questão de evitar fotógrafos e repórteres durante sua chegada ao evento.

De acordo com a Veja, o ator exigiu para a organização na festa para ele não passar pelo tapete azul repleto de câmeras e jornalistas. Sendo asim, Cauã ficou em um camarim até o momento de subir ao palco rapidamente durante um número musical de Ivete Sangalo.

Dessa forma, ele evitou ser confrontado sobre as recentes polêmicas envolvendo a sua relação com Bella Campos nos bastidores da novela Vale Tudo. Os bababdos da novela ainda viraram piada durante a festa da emissora.

Tudo em paz?

Nas últimas semana, os atores Cauã Reymond e Bella Campos estiverem no centro de uma suposta tensão nos bastidores da novela Vale Tudo, da TV Globo. A emissora, agora, teria avaliado que o desconfoto entre os dois chegou ao fim. De acordo com o jornalista Gabriel Vaquer, da coluna F5, da Folha de São Paulo, o clima das gravações está tranquilo com direito até de trocas de piadas entre eles.

Desde quarta-feira, 23, Cauã e Bella dividiram o set em intensas sessões de gravação – somando cerca de 19 horas – sob a supervisão do diretor artístico Paulo Silvestrini. Dando a entender de que os supostos atritos sobre a atuação de Bella - indicados pela Veja - ficaram para trás.

A Globo teria concluído que Silvestrini conseguiu neutralizar a crise antes que ela comprometesse a rotina de trabalho. A maneira como Cauã amenizou o assunto publicamente, também teria sido vista como estratégica para conter especulações.

Inclusive, os atores tem sido vistos frequentementes gravando cenas da novela juntos e não há sinal de desentendimento entre eles.

