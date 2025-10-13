Qual é o salário de LeBron James?

Descubra qual o valor do salário de LeBron James, jogador do Lakers e astro do basquete internacional

O jogador de basquete LeBron James assinou o contrato para continuar no time Los Angeles Lakers para a próxima temporada, de 2026 e 2026. A renovação assinada pelo astro do esporte prevê o maior salário da sua carreira e o transforma no jogador mais longevo da história da liga.

LeBron e seu agente Rich Paul, CEO da Klutch Sports, conversaram sobre o novo contrato e o acordo foi fechado em US$ 52,6 milhões. Com isso, ele ultrapassou a marca de US$ 584 milhões em salários acumulados ao longo de sua trajetória na NBA.

Por que LeBron James permaneceu no Lakers?

A principal motivação do atleta para permanecer no Los Angeles Lakers, foi a possibilidade de conquistar mais um campeonato. Apesar da equipe estar em transição, com a chegada de novos jogadores, o astro acredita que, a longo prazo, o time tem grande potencial.

Ele também não dispensou a oportunidade de jogar ao lado de seu filho Bronny James, que assinou um contrato de quatro anos com o time americano. Mesmo sendo filho de LeBron, Bronny foi contratado por um salário de US$ 7,9 milhões, uma diferença discrepante se comparado ao pai. Com 40 anos, o atleta se tornou o mais velho em atividade, com 23 temporadas pela NBA, e com o sonho de conquistar mais um campeonato ao lado de seu herdeiro.

LeBron James joga com o filho na NBA

Em outubro de 2024, o astro LeBron James iniciou a temporada 2024/2025 da NBA com um momento histórico. Durante o jogo entre Los Angeles Lakers e Minnesota Timberwolves, o atleta competiu ao lado de seu filho Bronny James.

Foi a primeira vez que a família jogou junta na NBA e a estréia trouxe bons resultados. O Los Angeles Lakers venceu por 110 a 103 no primeiro jogo da temporada.

Leia também: LeBron James tem momento histórico ao jogar com o filho na NBA