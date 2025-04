Qual é o nome verdadeiro de Lady Gaga? Saiba como a popstar adotou nome artístico

Com a chegada de Lady Gaga ao Brasil para seu megashow no Rio de Janeiro, cresceu a curiosidade dos fãs sobre sua vida pessoal

Com a chegada da cantora norte-americana Lady Gaga ao Brasil para seu megashow em 3 de maio, na Praia de Copacabana, a curiosidade dos fãs sobre sua vida pessoal aumentou — e seu nome verdadeiro é um dos pontos que mais chamam atenção. Nascida e criada como Stefani Germanotta, ela usou o nome de batismo no início da carreira, mas logo adotou o nome artístico que a consagrou mundialmente.

Stefani Joanne Angelina Germanotta nasceu em 29 de março de 1986 e sempre foi incentivada pela família a investir em seu talento musical. Em 2005, fundou com colegas da faculdade a Stefani Germanotta Band, que chegou a lançar um EP, "Red and Blue", em março de 2006.

A banda chegou ao fim pouco depois, quando a americana passou a trabalhar com o produtor Rob Fusari — que mais tarde se tornaria seu namorado — no estúdio dele, em Nova Jersey. Por volta dessa época, ela adotou seu nome artístico.

Em entrevista ao programa de televisão da apresentadora Oprah Winfrey em 2010, Gaga contou que o nome se refere à canção "Radio Ga Ga", lançada em 1984 pela banda britânica Queen. Segundo ela, Gaga virou um apelido dado a ela por amigos da Universidade de Nova York e pelo produtor Rob Fusari.

No mesmo ano, em entrevista à revista da extinta companhia área britânica Flybe, a artista contou que descobriu David Bowie e Queen depois de sua parceria com Fusari. "Um dia, eu toquei pra ele uma música chamada 'Again Again', e ele disse 'Nossa, Isso é muito Queen! Você é muito 'Radio Ga Ga'. Muito teatral'. Então, Rob começou a me chamar de Gaga sempre que eu chegava no estúdio", detalhou ela.

"Quando começamos a nos preparar pra fazer shows, eu decidi que vinha tocando com meu nome real por muito tempo e que queria uma forma de me reinventar", explicou. "Então, eu disse, 'que tal Lady GaGa?', porque Gaga é meio doido, e Lady tem suas conotações. Pra mim, era a descrição perfeita de quem eu tinha me tornado".

Quando é o show de Lady Gaga?

Ela vai se apresentar na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no dia 3 de maio. O show está previsto para começar às 21h45 e terminar 0h15. As atrações de abertura serão DJs. Vale lembrar que a única apresentação de Lady Gaga no Brasil ocorreu em 2012. Pois ela cancelou, de última hora, a sua participação no Rock in Rio 2017 devido a fortes dores na coluna causadas por fibromialgia.

