Pyong Lee resgata foto antiga e relembra morte do pai: 'Lutou'

Em suas redes sociais, Pyong Lee resgatou uma foto de quando ainda era criança e relembrou o seu pai, que morreu há 20 anos

Em suas redes sociais, Pyong Lee sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de sete milhões de seguidores. Nesta sexta-feira, 7, o hipnólogo resgatou uma foto de quando era criança. Na imagem, ele surge dormindo ao lado do pai, que morreu há 20 anos.

Na legenda, Pyong contou que o pai lutou contra a depressão. "Essa semana, 20 anos se passaram desde que meu pai partiu, levando consigo um pedaço de mim. Ele lutou contra a depressão, uma batalha silenciosa que muitos enfrentam, mas que poucos conseguem entender. Seu legado me fez descobrir meu propósito de vida: ajudar aqueles que, assim como ele, sofrem no silêncio, trazendo alívio e solução real através do conhecimento e da hipnose. Que sua dor seja transformada em força para a transformação de vidas", começou ele.

Em seguida, o famoso deu um conselho para os fãs. "Aproveitem cada momento, cada abraço, cada palavra, porque nunca sabemos quando a vida tomará outro rumo. Cuide de sua saúde mental, valorize as pessoas ao seu redor e viva com gratidão, pois o tempo é precioso e irreversível. A música que escolhi nesse post é uma que ele colocava para eu dormir quando era criança", concluiu.

Participação no BBB

Pyong Lee foi um dos primeiros camarotes que integram o elenco do BBB, e teve uma trajetória bastante movimentada na casa mais vigiada do Brasil. Em entrevista à CARAS Brasil, o ilusionista revelou as transformações em sua vida após participar do programa e destacou os desafios enfrentados ao sair durante a pandemia do coronavírus.

O ilusionista participou do BBB 20 e foi o oitavo eliminado daquela edição do programa, recebendo apenas teve 51,70% dos votos para permanecer no jogo. Pyong Lee relembra sua participação e revelou que pretende acompanhar o BBB 25.

"Eu estou acompanhando os primeiros passos, mas apareceu para mim mais a Gracyanne comendo os ovos do que qualquer outra coisa. Pretendo acompanhar por cima, não sei se eu vou conseguir assistir tudo, está tendo muito trabalhos, viagens, mas eu sempre gosto de acompanhar porque foi um programa que eu participei e foi muito legal", declara.

Pyong Lee ainda revelou a mudanças que aconteceram em sua vida após participar do BBB. "Teve uma diferença realmente na questão da exposição e do conhecimento do público[...] um público mais de televisão e do país inteiro passou a conhecer, então, hoje qualquer lugar as pessoas reconhecem. Tive mais projetos, mais oportunidades", confessa.

O youtuber saiu do reality em 2020, ano que o mundo enfrentou a pandemia daCOVID-19. Pyong Lee relembra este período na carreira e acredita que alguns projetos possam ter sido impactados por conta do momento crítico na saúde mundial.

"Infelizmente, para quem foi de 2020, teve uma pandemia logo que a gente saiu, talvez a gente tenha perdido muitas oportunidades, em comparação com outras pessoas, mas realmente abriu muitas portas e me tornou conhecido por um público que talvez não me assistisse na internet", reconhece.

