Público decide sobre proteção especial a Gretchen no Power Couple em caso envolvendo idade

Gretchen deve ser protegida pelo Estatuto do Idoso em brigas no Power Couple? Público decide

Após Gretchen (65) declarar que está protegida pelo Estatuto do Idoso no Power Couple, um questionamento tem gerado discussões entre o público do reality show: a cantora não pode ser rebatida durante as brigas em que se envolver no confinamento? Para responder à pergunta, a CARAS Brasil abriu uma enquete para ouvir a opinião dos espectadores.

De acordo com 80% dos votos, a legislação que garante os direitos das pessoas com 60 anos ou mais não deve proteger a artista em episódios de "violência psicológica" dentro da competição de casais. Anteriormente, Gretchen havia levantado a teoria de que a lei a resguarda de atitudes que possam desestabilizá-la emocionalmente.

Apenas 20% do público acredita que o Estatuto do Idoso deve, sim, proteger Gretchen nos barracos em que ela se envolver no reality da Record. Ou seja, para essa parcela dos espectadores, os rivais da cantora deveriam manter-se calados durante eventuais embates com a famosa.

Durante uma conversa no confinamento, Gretchen declarou que, apesar da aparência jovial, é uma idosa e deve ser respeitada no ambiente de competição.

“Se vier me enfrentar aqui, vai enfrentar. Só lembra que meus cabelos brancos estão debaixo do meu megahair. Eu sou idosa. Se falar alguma merda, vai ter. Mas o Estatuto do Idoso é bem claro: não pode ter violência psicológica”, afirmou. LEIA TAMBÉM:Médica alerta para o diagnóstico da cantora Gretchen: 'Acomete algumas mulheres'

“Pode fazer o que quiser, me provocar, me enfrentar, mas estão aí gravando tudo. Eu tenho corpinho de jovem, mas já tenho 65 anos. Sou considerada idosa, ninguém lembra disso”, completou ela, que é casada com o músico Esdras Souza.

Em menos de um mês de programa, Gretchen já ameaçou desistir caso sua rival, Talita Manñes (33), retornasse da D.R. Apesar da permanência da adversária no jogo, a cantora mudou de postura e, nesta segunda-feira (19), selou a paz com Talita.