Psicólogo revela se é possível ser amigo do ex após fim de Virginia e Zé Felipe

Separação de Virginia Fonseca e Zé Felipe: Será que é possível ser amigo do ex? Psicólogo reflete sobre relação do ex-casal

A separação de Virginia Fonseca e Zé Felipe surpreendeu os fãs deles nesta semana. O anúncio foi feito na noite de terça-feira, 27, por meio de um post em conjunto do ex-casal. A partir disso, os internautas se questionaram: Será que eles vão ser amigos? O psicólogo Alexander Bez, especialista em relacionamentos, contou que é possível ter uma amizade saudável com o ex, principalmente quando existem filhos .

"Afinal, é realmente viável transformar um vínculo amoroso em uma amizade saudável após o término?A resposta é: sim, é possível. No entanto, isso vai depender de diversos fatores, especialmente da forma como o relacionamento chegou ao fim. Quando o término ocorre de maneira respeitosa, sem traições ou mágoas profundas, há mais chances de que o ex-casal consiga ressignificar essa conexão e dar lugar a uma amizade genuína. Essa transição costuma ser mais tranquila quando existe maturidade emocional dos dois lados", afirmou ele.

O especialista ainda destacou a importância do vínculo de amizade quando o ex-casal teve filhos, como é o caso de Virginia e Zé Felipe, que tiveram 3 filhos juntos. "Na minha experiência clínica, observo que relacionamentos que resultaram em filhos tendem a ter maior chance de manter uma amizade saudável. O vínculo parental naturalmente exige algum nível de convivência e, quando bem conduzido, pode evoluir para uma relação amistosa e funcional, sem prejuízos emocionais", declarou.

Existem riscos na amizade com o ex?

O psicólogo Alexander Bez também destacou sobre a importância de cuidar da saúde mental após a separação para ter uma convivência saudável com o ex-marido ou ex-mulher. " É importante frisar que manter amizade com um ex só será benéfico para a saúde mental se houver clareza emocional, respeito mútuo e limites bem definidos . A amizade não pode ser um disfarce para sentimentos não resolvidos ou um apego ao passado. Estar emocionalmente pronto para essa nova dinâmica é essencial para evitar recaídas ou confusões afetivas", afirmou ele.

Para finalizar, o especialista destacou as perguntas que devem ser feitas antes de criar uma amizade com o ex. "Portanto, antes de tentar essa transição, é necessário fazer uma autoavaliação sincera: você realmente consegue enxergar essa pessoa apenas como amiga? Ou ainda existe a esperança de algo mais? Nem todos conseguem ou precisam manter essa amizade, e tudo bem. Mas para aqueles que estão prontos e conscientes, pode sim ser uma experiência positiva e enriquecedora", declarou.

