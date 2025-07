Protagonista em série, José Loreto discute machismo: 'É uma eterna desconstrução'

Matheus Reis em Jogo Cruzado, José Loreto reforça, à CARAS Brasil, a importância de abordar temas relevantes em nova série

É na pele do personagem Matheus Reis, artilheiro de futebol e protagonista de Jogo Cruzado (Disney+), que José Loreto (41) entrega com satisfação uma nova faceta para o público. Intérprete do jogador polêmico e amado, o artista não esconde a ansiedade de ver a estreia da série e reforça a importância de abordar temas relevantes ao longo dos episódios, que divide com Carol Castro (41).

Na trama, Matheus é um jogador conhecido por suas farras fora do campo. Tudo muda quando ele precisa deixar o futebol, sua verdadeira paixão, e assumir um programa de televisão com sua maior rival: a jornalista Elisa Montes —vivida por Carol. Entre momentos cômicos e sensíveis, a série, que estreia na próxima quarta-feira, 9, também levanta um debate essencial sobre o machismo.

"Vivemos o machismo todo dia, venho de um berço muito machista, por exemplo. É uma eterna desconstrução. E é muito bom estar atento e evoluindo para podermos levantar as bandeiras de uma maneira que chegue nas pessoas", começa José Loreto , em entrevista à CARAS Brasil.

Leia também: José Loreto abre álbum de seu aniversário surpresa em família: 'Nova era'

O ator explica que, ao longo dos oito episódios, será muito nítido o machismo que Elisa sofre. Porém, ao mesmo tempo, o público poderá ver uma mudança em seu personagem, que representa o preconceito, e, por fim, os personagens acabam torcendo um pelo outro.

"Esses dois personagens amadurecem ao longo dos oito episódios, é um exemplo que serve para a vida", acrescenta. Além disso, Loreto diz que a história de superação de seu personagem, que perde o principal foco, também pode se conectar com seu próprio ofício de ator.

"Nossa profissão é cheia de escolhas, e é legal quando temos uma porta fechada e conseguimos enxergar uma janelinha aberta em um lugar. Usar nossa energia de uma coisa para outra", acrescenta ele, que não esconde o bom clima dos bastidores da série e a empolgação para a estreia.

"Achei incrível esse projeto, era uma equipe tão coesa, um timaço mesmo. Nosso trabalho é ficar longe da família, vir para São Paulo… agora me preparar para fazer o Matheus Reis era uma delícia. É um golaço de placa, estou louco para ver."

Jogo Cruzado é uma produção nacional do Disney+ que une os bastidores da televisão com a emoção que o futebol é capaz de trazer. Protagonizada por José Loreto e Carol Castro, o elenco ainda conta com nomes como Gabriel Santana, Luciana Paes, Aline Dias e participações de craques do esporte como Walter Casagrande, Cafu, Bebeto, Mauro Naves e outros.

Leia mais em: José Loreto abandona programa da Globo e explica o motivo: 'Não estou mais'

CONFIRA FOTOS DE JOSÉ LORETO COMO MATHEUS REIS EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: