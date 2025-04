Processo aberto por Larissa Manoela após briga com os pais tem um desfecho

Justiça do Rio de Janeiro toma decisão sobre um pedido de Larissa Manoela após romper com os pais, diz colunista

Uma das atitudes tomadas pela atriz Larissa Manoela após se afastar dos pais chegou a uma conclusão na justiça. De acordo com o colunista Ancelmo Gois, do Jornal O Globo, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro declarou a extinção do contrato de exclusividade da atriz com uma empresa artística.

A decisão da justiça ainda é na primeira instância. Portanto, cabe recurso. Vale lembrar que Larissa Manoela entrou na justiça para pedir que um contrato vitalício fosse anulado, já que foi assinado quando ela tinha apenas 11 anos de idade e que as condições prejudicavam sua carreira.

O afastamento de Larissa Manoela e dos pais aconteceu em 2023, quando ela abriu mão de R$ 18 milhões ao descobrir cláusulas que não concordava em contratos e empresas.

Câmara dos Deputados quer criar lei com o nome de Larissa Manoela

A história da atriz Larissa Manoela com seus pais foi inspiração para um projeto de lei no Brasil. O drama financeiro da artista virou assunto há alguns anos na mídia quando ela teve um atrito com os pais e perdeu o contato com eles por discordâncias na forma de administrar a fortuna que conquistou em sua carreira desde a infância. Agora, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que regulamenta a administração dos bens de crianças.

De acordo com o site G1, a Câmara dos Deputados aproveitou o projeto que coloca limitações contra condutas abusivas dos pais na administração do dinheiro e bens dos filhos. A intenção do projeto é proteger os recursos conquistados por crianças e adolescentes durante seu crescimento.

O projeto diz que é abusivo quando os pais fazem a utilização indiscriminada, veda o acesso e faz a apropriação indevida dos recursos obtidos pela criança por meio de suas habilidades. O texto diz que a gestão deve ser responsável e com foco na formação e bem-estar da criança ou adolescente. Além disso, os pais deverão seguir um protocolo de prestação de contas com legalidade e transparência a cada anos. Caso a justiça observe a conduta abusiva dos pais, o juiz pode limitar o acesso aos recursos financeiros do menor de idade, criar uma reserva especial ou solicitar uma auditoria.

O projeto foi encaminhado para o Senado, que deverá fazer a análise e aprovar. Caso seja aprovado, o projeto segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

