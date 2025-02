A cantora Priscilla surge de biquíni e impressiona os fãs pela boa forma em uma série de registros publicados nesta segunda-feira, 10

A cantora Priscilla (ex-Alcântara), de 28 anos, posou de biquíni durante um passeio de barco e aproveitou para postar os registros em seu perfil no Instagram nesta segunda-feira, 10. A famosa, inclusive, exibe a boa forma ao ser clicada com o abdômen trincado. As imagens mostram a artista curtindo os dias em Paraty, no litoral fluminense.

"É tão mágico", escreveu na legenda da publicação ilustrada por uma série de registros.

Na seção de comentários, os fãs reagiram: "Humilhando em plena segunda-feira", disse um. "Surreal de linda", adicionou mais um. E outro usuário acrescenta: "Olha o abdômen dela, incrível", exclamou.

Confira, abaixo, a série de registros:

Priscilla Alcantara relembra o início da carreira na música

A cantora e apresentadora Priscilla relembrou o início de sua carreira na música e contou que teve o primeiro contato com o universo musical na igreja com a sua família.

"A música chegou na minha vida através dos meus pais, que sempre foram músicos. Eu cresci praticamente dentro de uma igreja local e toda a minha família era envolvida com a parte musical da igreja. Minhas primas, meus pais... A minha vida inteira, eu cantei na igreja, desde antes de criar memórias, eu já fazia isso. E a fé, tem um valor importante para cada pessoa, cada um tem a sua experiência. A minha foi onde eu construí minha base espiritual, foi onde eu desenvolvi meus dons, meus talentos, minha habilidade de viver em comunidade”, disse. Confira!

