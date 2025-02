Príncipe Harry comemora pedido de casamento durante o Invictus Games

Durante os Jogos Invictus, que acontecem no Canadá, o Príncipe Harry celebrou um pedido de casamento que aconteceu na competição

Atualmente, está acontecendo os Jogos Invictus no Canadá com a presença do Príncipe Harry. No último domingo, 9, o atleta britânico e veterano do exército James Cairns surpreendeu sua namorada Hannah Wild com um pedido de casamento após seu jogo de basquete em cadeira de rodas.

Hannah disse "sim", arrancando aplausos do público. "Nos Jogos Invictus, oferecemos um espaço para cura, excelência atlética e, no caso de James e sua nova noiva, mesmo que você não saia com uma medalha, pode sair com um anel", disse Harry, para a revista Hello.

Desde o lançamento do evento, em 2014, vários pedidos de casamento já aconteceram nos Jogos Invictus. O príncipe Harry fundou a competição esportiva adaptada para militares e veteranos doentes, feridos e incapacitados após voltar do Afeganistão.

"Ao longo da última década, perdi a conta de quantas vezes ouvimos vocês dizerem que os Jogos Invictus os salvaram. Com todo o respeito, eu discordo. Os Invictus não salvaram vocês. Vocês salvaram a si mesmos", disse Harry na cerimônia de abertura.

Harry e Meghan não podem se separar

O príncipe Harry e a duquesa Meghan Markle são alvos frequentes de rumores de que podem se separar a qualquer momento. No entanto, eles seguem firmes e fortes até o momento. Porém, uma publicação internacional apontou um suposto motivo que impede os dois de se separarem.

De acordo com o site Page Six, uma fonte próxima ao casal revelou que eles não podem se separar porque o valor deles está em ser um casal. “Meghan e Harry sabem que estão unidos, seu valor está em ser um casal - mesmo que quisessem se separar, não poderiam. E, honestamente, eles são obcecados um pelo outro. Eles são dois narcisistas”, disse a fonte.

Inclusive, outra fonte comentou que os acordos profissionais deles envolvem o casal. “Eles valem mais juntos. Eles se beneficiam estando separados. Todos os acordos são juntos”, afirmou.

