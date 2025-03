Príncipe de Luxemburgo, Frederik de Nassau morre aos 22 anos

Filho do Príncipe Robert de Nassau, Frederik de Nassau faleceu após lutar contra uma doença mitocondrial desde os 14 anos

Frederik de Nassau, príncipe de Luxemburgo, faleceu aos 22 anos de idade após lutar contra uma doença mitocondrial, que tem relação com o gene PolG. A morte do jovem foi confirmada no site oficial da Fundação POLG, organização criada para apoiar pesquisas sobre a síndrome que o afetava.

Filho mais novo do Príncipe Robert e da Princesa Julie de Nassau, membros da Casa de Nassau, a dinastia governante de Luxemburgo, Frederik teria morrido no dia 1 de março, mas só teve o óbito revelado nesta semana.

"É com grande pesar que a minha mulher e eu gostaríamos de vos informar do falecimento do nosso filho, Frederik, fundador e diretor criativo da Fundação POLG. Depois de presentear cada um de nós com despedidas, algumas gentis, algumas sábias, algumas instrutivas, no verdadeiro estilo Frederik, ele nos deixou coletivamente com uma última piada de família de longa data. Descanse em paz eterno e doce Frederik", declarou Robert através das redes sociais.

A doença mitocondrial enfrentada pelo príncipe desde os 14 anos costuma atingir o cérebro, fígado, músculos e os nervos. Como não há cura para a condição, o tratamento é paliativo.

