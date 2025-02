Após passar mal, princesa da Espanha curte carnaval em Salvador e recebe visita da mãe

A princesa espanhola Leonor de Bourbon veio ao Brasil para um treinamento com a Marinha Brasileira, mas teria sofrido uma indisposição em alto-mar

A rainha da Espanha, Letizia Ortiz Rocasolano, viajou até Salvador após a filha, a princesa Leonor de Boourbon, de 19 anos, passar mal em alto-mar durante uma atividade de treinamento com a Marinha Brasileira . A rainha teria viajado de avião à cidade na última sexta-feira, horas após a herdeira, que chegou ao Brasil de navio.

O que aconteceu?

De acordo com o jornal espanhol El Nacional, Leonor teria sentido uma indisposição durante o treinamento e chegou a vomitar. Após a situação, a princesa passou por exames médicos quando chegou em solo baiano. Hematomas, inclusive, teriam aparecido nos braços da herdeira.

Comunicado oficial da família real afirma que o machucado vem do "esforço físico da princesa durante os exercícios de treinamento dela na Marinha". Letizia queria ficar com a filha até a próxima segunda-feira, mas precisou retornar à Espanha no domingo, a pedido do marido, o rei Felipe VI.

Princesa no Brasil

A princesa da Espanha, Leonor de Bourbon aproveitou a estadia em Salvador para curtir o início do carnaval baiano. A jovem foi flagrada curtindo o show de uma banda de axé no Pelourinho.

Em 2023, a revista alemã Bunte informou que Leonor estava namorando um brasileiro. Identificado como Gabriel, ele estudou com a jovem no colégio de elite UWC Atlantic, no País de Gales. Nascido em São Paulo, Gabriel foi criado nos Estados Unidos com o pai, um analista financeiro, e a mãe, que é publicitária.

Esta foi a primeira parada da princesa na América Latina, e a única no Brasil. A princesa e os demais aspirantes do Navio Escola Juan Sebastián de Elcano vieram para o país em uma missão de preparação militar da herdeira do trono da Espanha, que deve se tornar oficial da Marinha. O treinamento deve durar seis meses.

