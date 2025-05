Primeira-dama da França bate no rosto do marido dentro de avião

Flagra da imprensa internacional mostra quando a primeira-dama da França, Brigitte Macron, bateu no rosto do marido, Emmanuel Macron, em um avião

Resumo da notícia:

Brigitte Macron é flagrada empurrando o rosto do marido, Emmanuel Macron

Fonte da presidência da França reage ao vídeo do 'tapa' e diz que foi 'brincadeira de casal'

História de amor do casal: Ela foi professora dele na escola e é 24 anos mais velha

O presidente da França Emmanuel Macron viveu uma situação inacreditável em uma viagem oficial ao Vietnã no último final de semana. Isso porque ele levou um ‘tapa' de sua esposa, a primeira-dama Brigitte Macron, dentro do avião. Ele estava prestes a desembarcar quando ela empurrou o rosto do marido e o momento foi flagrado pela imprensa internacional.

Na cena, a porta do avião foi aberta pela equipe e o presidente se posicionou para desembarcar. Então, o braço da esposa dele apareceu de repente e empurrou o rosto dele em uma tentativa de dar um tapa nele.

A imagem viralizou na internet e uma fonte do governo francês se pronunciou sobre o ocorrido. De acordo com a CNN, o informante contou que foi uma brincadeira de casal . “Foi um momento em que o presidente e a esposa estavam relaxando uma última vez antes do início da viagem, provocando-se de brincadeira. Não era preciso mais nada para alimentar os teóricos da conspiração”, afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Metrópoles (@metropoles)

(1/2)🚨#Macron se fait agresser par #Brigitte avant de descendre de l'avion lors de sa visite en cours au Vietnam ! #Lunaire 🥊 pic.twitter.com/39UYZCO8V7 — Dr Qube (@ai_qube_fr) May 25, 2025

A história de amor de Emmanuel Macron e Brigitte Macron

Emmanuel Macron e Brigitte Macron possuem 24 anos de diferença de idade e uma história de amor inusitada: ela foi professora dele! Os dois se conheceram quando ele tinha apenas 15 anos de idade e ela estava com 39 anos.

Ela era professora de francês e latim na escola dele e ele foi colega de classe de um dos filhos dela.

Macron se apaixonou pela professora e os pais dele tentaram mudá-lo de escola, mas o sentimento continuou vivo. Os dois começaram a namorar quando ele estava com 18 anos e se casaram em 2007, quando ela estava com 54 anos e ele tinha 29 anos.

No passado, Brigitte foi casada com o banqueiro André-Louis Auzière, com quem teve três filhos.