Prima de Virginia reage ao ver repercussão da separação da famosa: 'Desumano'

Não gostou! Prima de Virginia critica ao ver repercussão da separação da influenciadora digital com Zé Felipe; veja o que ela disse

A prima de Virginia Fonseca, Rafaela Fonseca, reagiu ao ver a repercussão do fim do casamento da influenciadora digital e de Zé Felipe. Na manhã desta quarta-feira, 28, horas depois do anúncio da separação, a influencer compartilhou uma crítica sobre como o assunto está sendo tratado pelo público.

Defendendo a empresária e o cantor, a moça comentou sobre as pessoas que estão criando conteúdo em cima do término deles. Rafaela Fonseca então detonou sobre a falta de cuidado que as pessoas têm ao falarem deles, esquecendo que eles são uma família;

"Um bando de gente criando conteúdo com um término de casamento. Vocês deveriam ter vergonha! Desumano, falta de empatia! Família é projeto de Deus, as pessoas deveriam se colocar mais no lugar do outro!”, declarou a influencer.

Ainda na manhã desta quarta-feira, 28, após surgir em um vídeo com Zé Felipe falando sobre a verdade do término da relação, Virginia Fonseca postou uma reflexão sobre o fim do casamento não ser uma guerra, mas sim um amadurecimento do amor deles para uma amizade.

Leia também:Motivo para o fim do casamento de Virginia e Zé Felipe é revelado

O término de Virginia e Zé Felipe

Horas antes de anunciarem o fim do casamento, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogita que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.

Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um "climão" entre o casal ou uma crise entre eles.

Na manhã desta quarta-feira, 28, o ex-casal gravou um vídeo contando a verdade sobre a decisão. Virginia Fonseca até postou uma reflexão sobre terem se tornado amigos.