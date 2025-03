Preta Gil tranquiliza fãs sobre nova internação: 'Bem cuidada'

Em suas redes sociais, Preta Gil tranquilizou os fãs sobre a sua nova internação. A cantora está na Unidade de Terapia Intensiva com infecção urinária

Em suas redes sociais, Preta Gil sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 11 milhões de seguidores.

Nesta segunda-feira, 10, a cantora tranquilizou os seus fãs sobre sua internação. A artista está na Unidade de Terapia Intensiva de um hospital de Salvador, na Bahia, desde o sábado, 8, com um quadro de infecção urinária.

No entanto, Preta Gil garantiu que não há motivo para preocupação, já que seu estado de saúde é estável. "Amores, fiquem tranquilos. Estou sendo bem cuidada e em breve estarei em casa. Amo vocês", disse ela.

Recentemente, a famosa recebeu alta após 55 dias internada devido à uma longa cirurgia para a retirada de tumores.

Mergulho no mar

Em suas redes sociais, Preta Gil sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 11 milhões de seguidores. Recentemente, a cantora passou por uma longa cirurgia para retirada de tumores e ficou internada bastante tempo.

Após ter alta hospitalar, a artista vem se recuperando pouco a pouco, e já foi liberada para dar um mergulho no mar. Preta fez questão de mostrar o vídeo do momento especial. Com um maiô branco, a famosa deixou os curativos e a bolsa de colostomia à mostra.

"Tive a autorização dos meus médicos para dar um mergulho. Tem uma cicatriz muito grande no bumbum e os pontos abriram. Estão fechando, ainda estão em fase de cicatrização. Mas eu esperei muito por esse dia. Ficava sonhando no hospital com esse píer especificamente. Então, chegou o dia de agradecer e dar um mergulho", disse ela.

Na legenda da publicação, Preta ressaltou sua felicidade com o momento. "Foi melhor do que eu sonhei! Fui liberada pelos médicos a dar um mergulho no mar e hoje finalmente aconteceu! Estou feliz", escreveu ela.

Leia também: Preta Gil surge em momento carinhoso ao lado da família