Preta Gil surge em momento com o filho na véspera de novo tratamento contra câncer

A cantora Preta Gil fez uma nova aparição nesta segunda-feira, 9, nas redes sociais do filho, Francisco Gil. Veja a foto!

A cantora Preta Gil fez uma nova aparição nesta segunda-feira, 9, nas redes sociais do filho, Francisco Gil. A artista, que está em Washington, capital dos Estados Unidos, para passar por um tratamento experimental contra o câncer, posou durante um passeio de carro.

Na imagem compartilhada, ela aparece no carro ao lado da tia, Maria Gil, e de sua amiga, Jude Paulla. E Francisco, que é filho da artista com Otávio Muller, está sentado no banco do motorista do carro de sete lugares.

Ainda na última semana, Francisco publicou uma foto descontraída de Preta, registrada durante um passeio em um dia ensolarado. O jovem mostrou que 'flagrou' a mãe sorridente enquanto ela caminhava junto com as amigas.

Fran Gil com Preta Gil, Maria Gil e Ju de Paulla — Foto: Reprodução/Instagram

O diagnóstico de Preta Gil

O tumor original de Preta Gil foi um câncer no reto, removido após tratamento com quimioterapia seguido de cirurgia. A doença retornou no segundo semestre de 2024, quando seis novos focos foram identificados no peritônio e no sistema linfático. Eles foram retirados em uma cirurgia de 21 horas realizada em dezembro do mesmo ano.

Ela chegou nos Estados Unidos no dia 12 de maio junto com os amigos. No dia 14, Preta passou por uma consulta médica no Virginia Cancer Institute, em Washington, com um profissional especializado no tipo de tumor que ela vem tratando. Na oportunidade, ela realizou exames para saber se ela pode compor o grupo de pacientes que recebem tratamentos, ainda em fase experimental, nos Estados Unidos.

Em recente publicação, ela contou que já tem data marcada para iniciar o novo protocolo."Começo meu tratamento dia 10. Enquanto isso, vou me fortalecendo fisicamente e espiritualmente, recebendo muito amor", contou. E complementou: "Amo todos vocês, obrigada por todas as mensagens diárias, orações e energia positiva. Vocês me curam!"

