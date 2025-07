Preta Gil surge em vídeo nas redes sociais durante tratamento nos EUA

A cantora Preta Gil, que está nos Estados Unidos tratando um câncer no intestino, fez uma nova aparição nas redes sociais neste domingo, 13

A cantora Preta Gil, que está nos Estados Unidos tratando um câncer no intestino, fez uma nova aparição nas redes sociais neste domingo, 13. A artista recebeu a visita de Cynthia Sangalo, irmã de Ivete Sangalo, e participou de uma trend viral.

Na companhia de Dito, protutor e assessor pessoal da irmã da empresária, e da amiga de Preta, Ju de Paula, ela entrou na brincadeira da trend “dá-me um graaaa”. "Somos desses, né. ALEGRIA E MUITAS RISADAS!!!", escreveu Cynthia na legenda.

Nos comentários, amigos e fás de Preta Gil deixaram elogios. "Ahhhhh que delícia!!! Muito amor", escreveu Ivete Sangalo. "Hahahaha AMOO", comentou Thais Carla. "Maravilhosos!!!", disse Carol Peixinho.

Ainda nos últimos dias, Preta Gil surgiu ao lado de Regina Casé. Em uma imagem compartilhada, ela apareceu deitada em uma cama de um hospital enquanto recebia um abraço carinhoso da atriz e apresentadora. "Te amo, toda vez que você vem me visitar me sinto reergenizada!", escreveu a filha de Gilberto Gil na legenda da imagem.

A apresentadora, por sua vez, repostou a publicação em seu perfil e deixou uma mensagem para lá de especial a grande amiga: "Ah, minha Pretinha… se eu pudesse, eu me teletransportava para aí agora! É um amor… uma comunhão tão grande, tão profunda…", declarou Regina Casé. Veja a foto!

Qual é o diagnóstico de Preta Gil?

O tumor original de Preta Gil foi um câncer no reto, retirado após tratamento com quimioterapia seguido de cirurgia. A doença voltou no segundo semestre de 2024, quando seis novos focos foram identificados no peritônio e no sistema linfático. Eles foram retirados em uma cirurgia de 21 horas realizada em dezembro do mesmo ano.

