Preta Gil surge em momento de intimidade com Flora Gil: 'Tudo o que eu queria'

A esposa de Gilberto Gil, Flora Gil fez uma visita para sua enteada, a cantora Preta Gil, que está nos Estados Unidos tratando um câncer no intestino

Flora Gil compartilhou nos Stories de seu perfil um momento em casa ao lado de Preta, ambas de pijama e sorrindo. Na legenda, escreveu: "Tudo o que eu queria era ficar pertinho dela... as duas de pijama".

Recentemente, Preta Gil publicou uma bela homenagem no aniversário de Flora Gil."A sua presença entre nós é a prova de que o amor constrói, une e fortalece com respeito, intenção e querer bem. Sempre juntas aprendendo, vibrando, sorrindo e tudo que essa vida nos permitir", iniciou a cantora na legenda.

"Agradeço demais por cuidar de todos nós, em especial de mim, nesse momento tão difícil que estou passando. Você é alicerce, força e se faz presente incondicionalmente. Te desejo só coisas lindas, minha Mamis. Te amo muito. Feliz Aniversário!", completou a famosa.

Flora Gil posta foto com Preta Gil - Foto: Reprodução/Instagram

Qual é o diagnóstico de Preta Gil?

O tumor original de Preta Gil foi um câncer no reto, retirado após tratamento com quimioterapia seguido de cirurgia. A doença voltou no segundo semestre de 2024, quando seis novos focos foram identificados no peritônio e no sistema linfático. Eles foram retirados em uma cirurgia de 21 horas realizada em dezembro do mesmo ano.

Quando Preta Gil embarcou para os Estados Unidos?

Ela chegou nos Estados Unidos no dia 12 de maio junto com os amigos. No dia 14, Preta passou por uma consulta médica no Virginia Cancer Institute, em Washington, com um profissional especializado no tipo de tumor que ela vem tratando. Já no último dia 10, ela iniciou a nova etapa do tratamento experimental contra o câncer.

