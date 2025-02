A cantora Preta Gil ganha carinho dos foliões e interage, da sacada, com Tatau e Margareth Menezes, que estavam no trio elétrico do bloco Os Mascarados

A cantora Preta Gil, de 50 anos, aproveitou a sua primeira noite de Carnaval no camarote de sua família Expresso 2222 em Salvador nesta quinta-feira, 27. Em uma série de registros feitos da famosa, ela aparece na sacada interagindo com Tatau e Margareth Menezes, que estavam no trio elétrico do bloco Os Mascarados. A artista desembarcou na cidade nesta quinta-feira, 27.

"Saúde, Pretinha, a gente ama você", desejou o cantor a filha do cantor Gilberto Gil, mobilizando o público, que mandou boas vibrações com as mãos.

Logo após, Preta se animou com a presença passagem do trio elétrico de Ludmilla em frente à sacada.

A viagem acontece após Preta passar quase dois meses internada, por conta da cirurgia de mais de 20 horas para retirada de tumores.

Preta declarou que recebeu autorização médica para curtir o Carnaval. “Todos os meus médicos me autorizaram a vir para cá. Foram diversos exames para estar aqui. E estou aqui com toda a segurança do mundo, com as minhas limitações. Ainda uso sonda e dreno, mas estou viva. Isso é que importa”, disse em entrevista ao Alô Bahia,

“Eu não ia conseguir ficar mais um ano assistindo carnaval pela televisão, como foi em 2023. Em 2024, em vim três dias no camarote [Expresso 2222]. E para mim, estar aqui hoje é uma vitória. Foi uma caminhada muito dura, mas com muita vitória”, completou.

Preta Gil aposta em look confortável para viajar no Carnaval

Nesta quinta-feira, 27, Preta Gil surgiu em suas redes sociais para compartilhar o seu aerolook. A artista, que recebeu alta hospitalar neste mês, embarcou para curtir o Carnaval de 2025 em Salvador.

No registro, Preta mostrou que estava no carro a caminho do aeroporto. "Tô indo", disse. Em seguida, exibiu o look confortável escolhido para a viagem: uma camiseta branca com a palavra "Bahia", calça preta e tênis. Por fim, compartilhou um registro da janela do avião após embarcar. Confira!

