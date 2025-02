Preta Gil se emociona com festa no hospital após receber alta: 'Muito grata'

Preta Gil recebeu alta após 55 dias internada e recebeu uma festa dos funcionários do hospital. A cantora se emocionou com o momento

Nesta terça-feira, 11, Preta Gil recebeu alta após 55 dias internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A cantora passou por uma longa cirurgia para retirada de tumores e precisou colocar a bolsa de colostomia permanente.

Ao sair do seu quarto, a famosa se deparou com alguns funcionários do hospital segurando balões em homenagem a ela.

Preta não segurou as lágrimas com o momento especial. "Sou grata a cada um de vocês por tudo, por toda paciência, cuidado e carinho comigo. Vocês não sabem a diferença que faz ter profissionais tão competentes, tão amáveis, tão queridos como vocês. Eu sou muito grata. Se eu estou aqui hoje é porque cada um de vocês, de alguma forma, me ajudou a estar aqui. Saibam que vocês são muito especiais, de verdade", disse ela, emocionada.

Na legenda, Preta ainda agradeceu ainda mais o fato de poder continuar seu tratamento em casa. "Finalmente estou de alta, depois de 55 dias internada no hospital após minha cirurgia!!! Foram quase dois meses lutando e sem nunca deixar de acreditar! Agora inicio uma nova vida em casa e mais fortalecida! Obrigada Deus, meus Orixás e minhas Santinhas amadas!!! Obrigada aos médicos que me operaram, todos os profissionais que cuidaram de mim e trabalharam tão bem na minha reabilitação!!! Obrigada a minha família, minha rede de apoio, a todos que puderam estar comigo, cuidar de mim e aos que me mandaram tanto amor, fé e energias positivas!!! Eu venci mais essa e a luta continua", escreveu.

Preta Gil surge com sorriso após receber alta

A cantora Preta Gil recebeu alta hospitalar nesta terça-feira, 11, após passar quase dois meses internada em São Paulo. Na hora de sair do hospital, ela contou com a companhia de vários amigos, incluindo o influencer Gominho, que registrou a amiga no elevador.

No post dele, a artista apareceu sorridente e com um vestido rosa e vermelho ao sair do hospital rodeada pelos amigos. A estrela demonstrou a sua alegria ao ver sua evolução na luta contra o câncer.

Mais cedo, o Hospital Sírio-Libanês informou que Preta continuará o seu tratamento em esquema ambulatorial, mas não contou mais detalhes.

Preta Gil foi internada em dezembro de 2024 para remover tumores dos linfonodos, peritônio e ureter. Na cirurgia, ela ainda colocou uma bolsa de colostomia definitiva.

