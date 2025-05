Preta Gil revela seu primeiro compromisso após chegada aos EUA: 'Amanhã'

A cantora Preta Gil desembarcou nos Estados Unidos nesta terça-feira, 13, onde vai realizar um tratamento experimental em busca da cura do câncer

A cantora Preta Gil desembarcou nos Estados Unidos nesta terça-feira, 13, ondevai realizar um tratamento experimental em busca da cura do câncer. Ela luta contra a doença desde 2023 e já fez vários protocolos no Brasil.

Em seu perfil nas redes sociais, ela compartilhou um registro da chegada a Washington, capital dos Estados Unidos, ao lado de amigos. Na imagem, todos aparecem agasalhados para enfrentar o frio e a chuva que atingem a cidade.

E ela contou que já tem um compromisso marcado. "Chegamos em Washington!!! Amanhã tenho consulta", escreveu na legenda. Carolina Dieckmmann, amiga da cantora, repostou a foto em seus stories e declarou: "A foto que eu estava esperando... Deus no comando".

Preta Gil nos Estados Unidos - Foto: Reprodução/Instagram

Quais são os próximos passos do tratamento de Preta Gil nos Estados Unidos?

De acordo com a colunista Mônica Bergamo, do Jornal Folha de S. Paulo, a cantora desceu em Washington para fazer uma consulta com um médico, que é um especialista que tem um protocolo de tratamento promissor para o tipo de tumor dela e a consulta deve acontecer no Virginia Cancer Institute.

Logo depois, a estrela vai para Nova York, onde será atendida no Memorial Sloan Kettering Cancer Center, onde também fará consultas com especialistas. Depois, Preta Gil vai descobrir qual é o caminho do protocolo para tratar o câncer no exterior.

Qual é o diagnóstico de Preta Gil?

O tumor original de Preta Gil foi um câncer no reto, removido após tratamento com quimioterapia seguido de cirurgia. A doença retornou no segundo semestre de 2024, quando seis novos focos foram identificados no peritônio e no sistema linfático. Eles foram retirados em uma cirurgia de 21 horas realizada em dezembro do mesmo ano.

