Preta Gil reage ao ver recado de Ana Maria Braga: 'Sem dúvida nenhuma'

Durante o Mais Você, da Globo, desta quinta-feira, 8, a apresentadora Ana Maria Braga mandou um recado para a cantora Preta Gil. A artista, que luta contra um câncer no intestino desde 2023, viajará na semana que vem para reiniciar seu tratamento contra a doença em um hospital nos Estados Unidos.

"Queria mandar um beijo para minha querida amiga Preta Gil. Olha aí, cercada pelos amores, o Gilberto e a Flora. Ela está se fortalecendo, ela contou ontem, pra depois seguir pros Estados Unidos para uma nova etapa do tratamento do câncer", disse a veterana.

Em seguida, Ana Maria desejou sucesso nessa nova fase. "Sem dúvida nenhuma, com toda a fé que ela tem, com toda a força mental e com o amor e o carinho em volta, um negócio fundamental quando a gente está numa situação... E você tem isso tudo aí, dentro de você e fora, né? Bem-vinda e Boa viagem".

Em seu perfil nas redes sociais, Preta Gil repostou o momento e se declarou: "Te amo".

Ana Maria Braga manda recado para Preta Gil

Por que Preta Gil vai realizar tratamento no exterior?

Em recente participação no programa Domingão com Huck, da Globo, Preta Gil contou sobre os planos de continuar seu tratamento em um hospital de Nova York. "Aqui no Brasil a gente já fez tudo o que podia. Agora as minhas chances de cura estão no exterior. E é para lá que eu vou para voltar curada", contou.

"Eu tenho muita coisa para fazer nessa vida. Eu me recuso a aceitar que se findou para mim agora. Eu ainda tenho uma caminhada”, afirmou ela, e completou: "Eu vou [para o exterior] porque eu tenho muito amor à vida. Eu sei que a gente tem que aprender a lidar com a finitude. Tenho muita fé nos meus orixás e nas minhas santinhas, fé na vida, fé no amor".

