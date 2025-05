Preta Gil posta foto com as amigas no hospital após uma semana de show

Após uma semana de show com o pai, Preta Gil posta foto tirada no hospital com as amigas; cantora surgiu acompanhada de Carolina Dieckmann e outras

A cantora Preta Gil compartilhou uma nova foto em sua rede social. Neste domingo, 04, a famosa publicou uma selfie ao lado de amigas no hospital. Usando uma roupa de internação, a artista surgiu sorridente com as companhias.

Além da atriz Carolina Dieckmann, a herdeira de Gilberto Gil recebeu Malu Barbosa e Mari Lobo. "Minhas meninas", escreveu ela ao exibir o momento com seus seguidores.

É bom lembrar que, no último sábado, 26, Preta Gil se apresentou com o pai e se emocionou ao dividir o momento com ele. "No palco, de mãos dadas com meu pai, cantando ‘Drão’, foi impossível não me emocionar. ‘Drão’ fala sobre o amor que permanece, mesmo depois das grandes transformações da vida. Sobre vínculos que o tempo não desfaz, só amadurece. Cantar essa música com você, pai, foi sentir na pele tudo o que vivemos: o amor, a música e a história que carregamos juntos", disse.

Antes disso, ela estava internada em São Paulo e havia sido transferida por uma UTI aérea. "Ela teve um quadro de febre leve e por isso preferiram deixá-la no hospital para cuidar de uma possível infecção. Preta está bem e sempre rodeada dos amigos que a acompanham nas internações e da família ", afirmou a madrasta dela, Flora Gil, à Quem.

Tratamento de Preta Gil no exterior

Em recente participação no programa Domingão com Huck, da Globo, Preta Gil contou sobre os planos de continuar seu tratamento em um hospital de Nova York. "Aqui no Brasil a gente já fez tudo o que podia. Agora as minhas chances de cura estão no exterior. E é para lá que eu vou para voltar curada”, contou.

"Eu tenho muita coisa para fazer nessa vida. Eu me recuso a aceitar que se findou para mim agora. Eu ainda tenho uma caminhada”, afirmou ela, e completou: "Eu vou [para o exterior] porque eu tenho muito amor à vida. Eu sei que a gente tem que aprender a lidar com a finitude. Tenho muita fé nos meus orixás e nas minhas santinhas, fé na vida, fé no amor”.