Preta Gil posta cliques inéditos e celebra: 'Nada melhor do que estar em casa'

A cantora Preta Gil ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar cliques em sua casa após alta hospitalar

Preta Gil usou as redes sociais nesta sexta-feira, 14, para falar sobre a sua felicidade de estar em casa após ficar internada por quase dois meses em um hospital de São Paulo. Ela recebeu alta na última terça-feira, 11.

Em sua rede social, a cantora postou alguns cliques em que aparece usando um vestido, joias e com o cabelo solto e aproveitou para agradecer os presentes que recebeu dos amigos nos últimos dias. "Nada melhor do que estar em casa! Obrigada pelas flores e mimos amigos amados", escreveu Preta na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas rasgaram elogios. "Perfeita", disse a influenciadora digital Thainara OG. "Deusa de tudo", afirmou a atriz Carolina Dieckmann. "Gente, que linda", falou a atriz Marina Ruy Barbosa. "Coisa mais linda", escreveu um seguidor. "Uma força da natureza. Linda! Em frente, Preta", comentou uma fã.

Mais cedo, Preta Gil revelou que recebeu um buquê de rosas e uma carta do ex-namorado, o cantor Márcio Victor, vocalista do grupo de pagode baiano Psirico, com quem teve um romance entre 2007 e 2008. "Esperei tanto por esse momento… rezei, pedi aos meus orixás que te protegessem. Pedi a Iemanjá pela sua saúde e hoje vejo você firme e forte. Que daqui pra frente sejam só boas notícias para a gente — chega de sofrimento! Te amo. Depois do Carnaval, vou aí te dar um abraço e fazer aquele sambinha nosso, igual ano passado. Amo você", diz a carta do artista.

Confira:

Preta Gil atualiza fãs sobre recuperação após alta

Após quase dois meses internada, a cantora Preta Gil recebeu alta hospitalar na última terça-feira, 11,e está se recuperando em casa. Na manhã desta sexta-feira, 14, a artista usou as redes sociais para compartilhar um pouco de suas sessões de fisioterapia.

No vídeo compartilhado, ela aparece deitada na cama fazendo os exercícios com a ajuda de uma profissional. "Tá com preguiça? Vai na cama mesmo", escreveu ela, que marcou o perfil da fisioterapeuta e do hospital Sírio Libanês. Confira!

