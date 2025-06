Preta Gil mostra Gominho usando camiseta em sua homenagem: 'Pensamento positivo'

A cantora Preta Gil usou as redes sociais nesta sexta-feira, 20, para repostar uma foto de seu amigo, Gominho. Veja mais!

A cantora Preta Gil, que está nos Estados Unidos tratando um câncer no intestino, usou as redes sociais nesta sexta-feira, 20, para repostar uma foto de seu amigo, Gominho, com uma homenagem. Amigos inseparáveis, os dois vivenciaram todos os passos do tratamento da artista contra o câncer nos últimos anos. No entanto, estão fisicamente distantes no momento, já que vivem em países diferentes.

Na imagem compartilhada, o apresentador e cantor aparece na academia vestindo uma camiseta estampada com um mosaico de fotos de Preta Gil. "Onde eu vou, ela tá comigo. Daqui para sempre, no pensamento positivo", adicionou Gominho na legenda.

Gominho — Foto: Reprodução Instagram

Quando Gominho e Preta Gil vão se reencontrar?

O apresentador e cantor Gominho contou que vai rever Preta Gil no final do mês de junho. Ele já está com viagem agendada para os Estados Unidos para passar alguns dias ao lado da amiga de longa data.

"Estou indo no final do mês pra lá, vou ficar sete dias, consegui uma folga. Vou ficar nessa função de estar com ela, estou morrendo de saudade, acompanhei tudo desde o começo. A gente conversou muito, ela falou para eu voltar a trabalhar porque já estava há um ano e meio com ela, ela sabe que queria ficar. Agora está numa fase séria, todas as fases foram sérias, mas nesse momento novo, queria estar mais perto", disse ele ao Gshow.

Qual é o diagnóstico de Preta Gil?

O tumor original de Preta Gil foi um câncer no reto, retirado após tratamento com quimioterapia seguido de cirurgia. A doença voltou no segundo semestre de 2024, quando seis novos focos foram identificados no peritônio e no sistema linfático. Eles foram retirados em uma cirurgia de 21 horas realizada em dezembro do mesmo ano.

Veja também: Preta Gil desabafa sobre tratamento contra o câncer e médico explica: 'Ajuda'