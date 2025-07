Preta Gil morre aos 50 anos; Cantora participou de novelas na Record e TV Globo

Lembrada por sua carreira musical, Preta Gil teve participações marcantes na dramaturgia brasileira; Relembre alguns momentos

Reconhecida por sua carreira musical, Preta Gil fez alguns trabalhos e aparições na televisão ao longo dos anos. Durante 22 anos de carreira, passou por emissoras como Record e TV Globo, relembre alguns dos papéis e aparições mais marcantes da cantora.

Agora é que São Elas (2003)

A estreia de Preta Gil na televisão ocorreu em ‘Agora é que São Elas’, novela da TV Globo que foi ao ar em 2003. Criada por Glória Perez, a trama foi sucesso e ganhou um Emmy Internacional. Vanusa, personagem da cantora, era filha de Dinorá (Joana Fomm) e cúmplice do vilão da trama, Rodrigo (Thiago Fragoso) e trazia um toque de humor à novela.

Caminhos do Coração (2007)

No ar entre 2007 e 2008, Caminhos do Coração foi a primeira parte da trilogia dramaturga ‘Os Mutantes’ realizada pela Rede Record. Na sua autobiografia, Preta conta que aceitou o papel por condições financeiras, mas não imaginava o sucesso que a novela se tornaria. Sua personagem, Helga Parker, era uma mulher misteriosa e foi crucial para o desfecho da primeira temporada.

Caminho das Índias (2009)

Sucesso internacional e ganhadora de um Emmy, a novela Caminho das índias marcou o retorno de Preta Gil à TV Globo. Na trama de Glória Perez, a atriz fez algumas aparições como ela mesma e sempre relacionadas ao núcleo da personagem Suellen, vivida por Juliana Alves.

Ti Ti Ti (2010)

Releitura do clássico de Cassiano Gabus Mendes, a atriz foi convidada para interpretar algumas cenas como ela mesma. Na trama, Preta Gil está envolvida com o núcleo da personagem Jaqueline Maldonado, vivida por Cláudia Raia, que decide investir na carreira musical e convida Preta para ajudá-la em sua empreitada.

Pé Na Cova (2013)

Criada por Miguel Falabella e exibida pela TV Globo, Pé Na Cova teve sua primeira temporada em 2013. Preta Gil marcou participação especial em um episódio de Carnaval da trama, onde interpretou a musa do bloco de carnaval "Vem ni mim que eu tô mortinha". No programa, ela contracenou com nomes como Luma Costa.

