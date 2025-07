Preta Gil refletiu sobre medo da morte durante tratamento contra o câncer

A cantora Preta Gil contou que passou a refletir sobre a morte após uma conversa profunda com o pai, Gilberto Gil, sobre o assunto; relembre

A cantora Preta Gil faleceu aos 50 anos no domingo, 20, após uma longa batalha contra um câncer no intestino. A artista, que deixa um legado de força, coragem e muita fé, realizava um tratamento experimental nos Estados Unidos desde junho.

Preta dividiu com o público toda sua luta contra a doença desde que recebeu o diagnóstico, em 2023. A filha de Gilberto Gil passou por quimioterapias e uma cirurgia delicada de 21 horas em dezembro do ano passado, logo após os médicos identificarem quatro novos tumores.

Em uma entrevista cedida em 2024 ao 'Roda Viva', da TV Cultura, a famosa compartilhou uma reflexão sobre o medo da morte. De acordo com a cantora, ela passou a pensar no assunto após uma conversa profunda com o pai.

" Refletindo naquelas madrugadas ali, muito difíceis em uma UTI, eu fui me conectando com essa energia, sim. A energia da morte é de vida, também. A gente só morre porque a gente vive. Então, eu comecei a pensar porque era uma realidade. Eu tinha muito medo ", declarou ela.

"Sempre tive fé e fui muito positiva em relação ao tratamento, mas o baque da assepsia foi muito grande e eu tinha mais 10 meses pela frente de tratamento. Então, eu comecei a lidar com isso. Hoje eu tenho menos medo da morte, ainda tenho um pouco. Não da morte em si, mas tenho medo de não viver, de não ver minha neta crescer. É algo que me angustiava muito ", completou.

A conversa de Preta Gil com Gilberto Gil

Ao longo de sua participação no 'Roda Viva' em 2024, Preta recordou a conversa profunda que teve com o pai, Gilberto Gil. Na ocasião, o veterano da MPB havia falado sobre ‘encarar a morte’.

"Tive uma experiência de quase morte. Fui ressuscitada pelos médicos, voltei e, quando passei por essa experiência, meu pai foi me visitar no hospital. Eu estava muito debilitada e ainda estava correndo risco de vida. Ele falava: ‘se conecte com a natureza’… ‘a vida tem um fim’… ele falou um monte de coisa, que na hora não entendi, mas ele, de uma maneira muito poética, muito humana e muito afetiva, falou sobre eu encarar a morte. Sobre a possibilidade de que a finitude poderia estar chegando para mim, e que eu não tivesse medo ", relatou Preta Gil.

