Preta Gil faz rara aparição ao lado da neta após receber alta hospitalar

A cantora Preta Gil surge ao lado da neta Sol de Maria, de oito anos, após passar por exames de rotina no último domingo, 4, e receber alta na quarta-feira, 7

Nesta sexta-feira, 9, a cantora Preta Gil, de 50 anos, surgiu, em uma foto publicada nos stories de seu perfil no Instagram, ao lado da neta, Sol de Maria, de oito anos. O registro acontece após a artista ser internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para passar por exames de rotina, no último domingo, 4, e receber alta hospitalar na quarta-feira, 7.

Na foto, Preta aparece abraçada pela menina, filha de Francisco Gil e Laura. Ainda na imagem, a avó coruja escreveu: "Dengo da vó", declarou à neta.

Confira, abaixo, o registro:

TPreta Gil e Sol de Maria - Foto: Reprodução / Instagram

Tratamento nos Estados Unidos

Na noite de última quarta-feira, 7, Preta declarou que começará uma nova etapa do tratamento de um câncer no intestino no exterior.

"Passei a última semana internada no Hospital Sírio-Libanês sob os cuidados da minha amada equipe médica! Já estou em casa e sempre cercada pelos meus amores! Sigo aqui me fortalecendo para semana que vem começar uma nova etapa do meu tratamento nos Estados Unidos!", anunciou ela, que trata o diagnóstico desde 2023.

Preta Gil canta ao lado de Gilberto Gil durante show

Em abril, Preta Gil marcou presença em mais um show de seu pai, Gilberto Gil, que aconteceu em São Paulo. A apresentação fez parte da turnê de despedida do artista: 'Tempo Rei'.

Durante a apresentação, pai e filha cantaram a canção 'Drão', de autoria do baiano e dedicado à mãe da artista - Sandra Gadelha. O momento foi registrado por Ju de Paulla, uma amiga da família, e compartilhada por meio do Instagram. Preta e Gilberto foram ovacionados pelo público. Confira o momento!

