Preta Gil faz nova aparição nas redes sociais em meio ao tratamento contra o câncer

A cantora Preta Gil, que está nos Estados Unidos tratando um câncer no intestino, fez uma nova aparição nas redes sociais nesta sexta-feira, 5. Em um vídeo publicado, ela mostrou os preparativos para a chegada do bebê de sua grande amiga Malu Barbosa.

"Aqui nessa casa, a gente vive momentos muito importantes. Hoje chegaram os carrinhos e os bebês conforto", comemorou ela, que em seguida atualizou os internautas sobre a saga de montar os itens do enxoval.

"Estamos aqui tentando montar uma coisa que é super simples, mas ainda não pegamos a manha. E eu já estou apaixonada. Nem vi o carrinho ainda!". Ao gravar a mãe, ela pediu para ela mostrar a barriga e adiantou: "Sou madrinha. Óbvio."

Recentemente, Malu Barbosa mostrou como está sua barriga. "No forninho!", ela escreveu.

Stories de Preta Gil no Instagram

Preta Gil curte festa do pijama

A cantora Preta Gil aproveitou a noite da úlitma quarta-feira, 2, na companhia de suas amigas nos Estados Unidos. Ela apareceu usando pijama da personagem Hello Kitty junto com as amigas, Jude Paulla e Malu Barbosa. Veja a foto!

Por que Preta Gil está nos Estados Unidos?

Preta Gil embarcou para os Estados Unidos no dia 12 de maio, acompanhada por amigos. Dois dias depois, em 14 de maio, ela foi atendida no Virginia Cancer Institute, em Washington, por um especialista no tipo de tumor que enfrenta. Já em 10 de junho, a cantora deu início a uma nova fase do ttratamento experimental contra o câncer.

Recentemente, a empresária e esposa do cantor Gilberto Gil, Flora Gil comentou sobre os próximos passos do trtamento no exterior e contou que um novo planejamento será feito após os resultados dos exames. Leia mais!

