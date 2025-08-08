Preta Gil faria 51 anos; Conheça curiosidades sobre a vida da cantora

A artista Preta Gil, que faleceu de câncer no último mês, faria 51 anos nesta sexta-feira, 8; relembre momentos marcantes sobre sua trajetória pessoal

Nesta sexta-feira, 8 de agosto, Preta Gil faria 51 anos. Filha de Gilberto Gil, a artista deixou um filho, Francisco Gil, 29, e uma neta, Sol de Maria, 9. Durante a infância, Preta morou em Salvador e no Rio de Janeiro e, antes da carreira como cantora, trabalhou como publicitária e empresária.

Na lista a seguir, confira fatos e curiosidades sobre a vida pessoal de Preta Gil:

Origem de seu nome

A artista foi registrada como Preta Maria, porque o cartório não aceitava que a criança fosse apenas "Preta". Seu pai, Gilberto Gil, relatou ter ficado indignado do porquê nomes como Clara, Rosa e Branca serem permitidos, mas não o que escolheu para a filha.

Drão e a relação com Sandra Gadelha

Sua mãe, Sandra Gadelha, era conhecida como Drão e foi homenageada por Gil com uma canção de mesmo nome. Preta tinha uma tatuagem no braço com o apelido da mãe e dizia que a música era sua favorita entre todas as do pai.

Madrinha e afilhada

Preta Gil era afilhada de Gal Costa. Amiga próxima de Gil, a cantora era extremamente presente na vida da afilhada e foi uma das primeiras a lhe pegar no colo assim que ela nasceu. Ela afirmou que os momentos vividos ao lado da madrinha foram “especiais, emblemáticos, fortes e inesquecíveis”.

Crença e religião

A artista era adepta do Candomblé. Preta Gil foi criada na religião e tinha Oxum de frente, orixá associado às águas doces, amor e fertilidade. Segundo o pai de santo que acompanhava a cantora, ela possuía grande força espiritual.

Conforto durante momentos difíceis

Durante seu tratamento, Preta sempre levava bonequinhos em tricô de Nossa Senhora de Aparecida, Oxum e outros santos e entidades para as salas de cirurgia. Em suas redes sociais, a cantora compartilhou que, durante uma cirurgia de 21 horas para retirar tumores, levou bonecos para trazer conforto e esperança.

Carreira como publicitária

Por anos, Preta atuou como produtora e publicitária nas produtoras Conspiração e Dueto, das quais também foi sócia, e dirigiu materiais de grupos como KLB e SNZ, tendo papel fundamental na popularização do formato no Brasil.

Bullying na infância

Durante um episódio do programa Que História É Essa Porchat, exibido em 2020, Preta contou que apesar de ter nascido no Rio de Janeiro, se mudou para Salvador com apenas seis meses de vida e, aos 4 anos, voltou para a capital fluminense com a família. Em seu retorno, a jovem menina sofreu bullying dos colegas de turma por sua forma de falar.

