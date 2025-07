Preta Gil curte festa do pijama em meio ao tratamento contra o câncer

Preta Gil e as amigas aparecem com pijamas combinando em noite de diversão em meio ao tratamento experimental da cantora

A cantora Preta Gil aproveitou a noite de quarta-feira, 2, na companhia de suas amigas nos Estados Unidos. Ela está no exterior para passar por um tratamento experimental contra o câncer. Assim, a artista viveu um momento de distração em uma festa do pijama no quarto do hotel.

Preta apareceu usando pijama da personagem Hello Kitty junto com as amigas, Jude Paulla e Malu Barbosa.

Preta Gil foi para os Estados Unidos em maio deste ano para iniciar o tratamento experimental em um hospital local e deve voltar ao Brasil apenas depois de Agosto.

Recentemente, a empresária e esposa do cantor Gilberto Gil, Flora Gil falou sobre a saúde de sua enteada, a cantora Preta Gil. Em entrevista ao gshow, ela comentou sobre os próximos passos do trtamento no exterior e contou que um novo planejamento será feito após os resultados dos exames.

"Ela ainda está em tratamento nos Estados Unidos. E deve ficar pelo menos até agosto fazendo o tratamento do protocolo de estudo", ela contou. E completou: "E em agosto serão feitos novos exames e a partir dos resultados dos exames será feito o novo planejamento. Mas isso só poderemos saber após esses exames. Por agora, é continuar o tratamento".

Uma publicação compartilhada por Jude 💎 (@judepaulla)

Preta Gil surge em momento de intimidade com Flora Gil

Recentemente, a esposa e empresária do cantor Gilberto Gil, Flora Gil fez uma visita para sua enteada, Preta Gil, que está nos Estados Unidos tratando um câncer no intestino. Nos stories de seu perfil no Instgram, as duas apareceram de pijama e sorrindo. Na legenda, escreveu: "Tudo o que eu queria era ficar pertinho dela... as duas de pijama".

Recentemente, Preta Gil publicou uma bela homenagem no aniversário de Flora Gil."A sua presença entre nós é a prova de que o amor constrói, une e fortalece com respeito, intenção e querer bem. Sempre juntas aprendendo, vibrando, sorrindo e tudo que essa vida nos permitir", iniciou na legenda da publicação.

"Agradeço demais por cuidar de todos nós, em especial de mim, nesse momento tão difícil que estou passando. Você é alicerce, força e se faz presente incondicionalmente. Te desejo só coisas lindas, minha Mamis. Te amo muito. Feliz Aniversário!", completou a famosa. Veja!

