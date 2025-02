Preta Gil atualiza fãs sobre recuperação após alta hospitalar: 'Na cama mesmo'

Após quase dois meses internada, a cantora Preta Gil recebeu alta neta semana e está dando continuidade ao seu tratamento em casa

Após quase dois meses internada, a cantora Preta Gil recebeu alta hospitalar na última terça-feira, 11,e está se recuperando em casa. Na manhã desta sexta-feira, 14, a artista usou as redes sociais para compartilhar um pouco de suas sessões de fisioterapia.

No vídeo compartilhado, ela aparece deitada na cama fazendo os exercícios com a ajuda de uma profissional. "Tá com preguiça? Vai na cama mesmo", escreveu ela, que marcou o perfil da fisioterapeuta e do hospital Sírio Libanês.

Vale lembrar que a cantora foi internada em dezembro de 2024 para realizar uma cirurgia de remoção de tumores nos linfonodos, peritônio e ureter. O procedimento durou cerca de 21 horas e ela precisou de um longo período de internação para se recuperar.

Storie de Preta Gil (Reprodução/Instagram)

Adaptação

Na madrugada desta quarta-feira, 12, Preta falou sobre o período adaptação em sua casa. Deitada em sua cama, a famosa falou, por meio de vídeos, que está estranhando a nova fase. Estou em casa, me adaptando. Não é fácil essa adaptação. Estou aqui estranhando tudo. Minha cama é alta demais e aí: como eu deito? Como eu fico? Como me posiciono? No hospital estava tudo no esquema. Tem dor e não sei como controla dor", iniciou ela.

E continuou: "No hospital era só tomar um remédio na veia que melhorava [a dor]. Tudo isso requer paciência e a vinda pra casa é uma etapa muito importante. E agora começa uma nova etapa de reabilitação, de preparação pro meu corpo ficar bom pra nova jornada de quimioterapia. Então, não acabou. É só uma fase. É um momento importante que venci".

"E agora vem uma outra etapa. Ainda continuo lutando bravamente. Estou muito feliz de ter vindo pra casa, mesmo ainda com dreno, com a sonda, é importante a gente sair do hospital, viver o dia a dia em casa e ir melhorando aos poucos. Eu e meus médicos achamos que era a hora certa de vir pra casa e continuar o tratamento e a reabilitação aqui. Vim pra casa com enfermeiros, então a luta continua"

