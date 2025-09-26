Prestes a se casar, Adriana Birolli revela detalhes da cerimônia: ‘Estará no altar’

Em conversa com a CARAS Brasil, Adriana Birolli falou sobre o casamento com Ivan Zettel, os planos de maternidade e os próximos passos da carreira

A atriz Adriana Birolli está prestes a se casar com Ivan Zettel! Os pombinhos irão oficializar a união na Casa do Alto, no Rio de Janeiro, no próximo domingo, 28 de setembro. Apesar da celebração intimista, não faltarão detalhes, escolhidos a dedo, pelo casal.

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Adriana Birolli disse que a celebração vai ser cercada pela natureza e restrita a familiares e amigos mais próximos: “Mesmo não sendo uma cerimônia religiosa Nossa Senhora Aparecida estará no nosso altar”.

Sobre os preparativos finais do casório, a atriz garantiu que ela e Ivan estão tranquilos e tudo já está pronto e organizado para o grande dia.

“Estamos curtindo cada etapa dos preparativos, é claro que contando com a assessoria da cerimonial Thai Marins e sua equipe para organizar cada etapa. Acho que é isso que dá tranquilidade, saber que tem uma profissional de confiança cuidando de tudo”, ressaltou.

Lua de Mel

O casal escolheu os Lençóis Maranhenses para passar a Lua de Mel. A escolha pelo local foi de encontro a uma das cidades que Adriana terá que ir para estrelar a peça NÃO!, que ganhou temporada internacional neste ano.

“Nós não conhecemos os Lençóis Maranhenses, era uma viagem que ambos gostaríamos de fazer e como a agenda de viagens da turnê do espetáculo NÃO! estava muito intensa nesse segundo semestre resolvemos unir a nossa viagem de Lua de Mel a uma das cidades da turnê”.

Sobre ter filhos com Ivan, Adriana não tem pressa: “Não ainda não estamos planejando nada com relação à maternidade. Tudo no seu tempo”.

Vida profissional

Perguntada sobre carreira, Adriana disse que ama o que faz, mas é inquieta e está sempre em busca de novos projetos e personagens.

“Cada personagem que eu faço me enriquece mais como atriz e acho que o que motiva é crescer, expandir os horizontes, olhar as coisas de outros ângulos, poder explorar sentimentos e situações completamente diferentes através das personagens”, disse.

A atriz deixou claro que ela e Ivan se respeitam muito e sempre conseguem equilibrar a vida pessoal com a rotina intensa de trabalho de ambos.

“A gente respeita muito o trabalho um do outro e sabemos que temos que nos dedicar, parte do nosso trabalho também precisamos fazer em casa, cada um tem suas coisas para estudar, mas sempre tem o momento em que paramos tudo pra ficar juntos, conversar e se curtir um pouco”.

“Sempre que conseguimos estamos juntos, às vezes ele me acompanha em viagens da turnê ou eu o acompanho se ele precisa viajar a trabalho. A tecnologia hoje facilita muito também porque a gente consegue fazer chamada de vídeo e estar presente na vida um do outro”, finalizou.

