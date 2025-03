Presidente da Unidos da Tijuca não garante retorno de Lexa à escola em 2026

O presidente da Unidos da Tijuca, Fernando Horta, fala sobre o futuro de Lexa na agremiação, que se afastou após perder a sua primeira filha, Sofia

Nesta quarta-feira, 5, o presidente da Unidos da Tijuca, Fernando Horta, comentou sobre a possibilidade da cantora Lexa retornar à escola de samba em 2026 . Isso porque a artista precisou se afastar da agremiação no carnaval deste ano após perder a filha, Sofia, que morreu três dias após o nascimento. A Unidos da Tijuca desfilou sem rainha de bateria em homenagem à ela.

"Não [podemos cravar Lexa ano que vem]. Não posso dizer nem que sim nem não. Mas é uma coisa que a escola vai decidir em um futuro bem próximo", garantiu em entrevista ao UOL.

E disse que Lexa sempre esteve presente na comunidade da escola de samba: "Quero dizer com toda franqueza que ela teve muito acesso a minha comunidade, foi e teve. (...) Agora, a partir de amanhã é que a gente vai começar a pensar [ no futuro]. O mais importante é que a saúde dela está boa", falou.

Na ocasião, Horta ainda confessou ter esperança em ver a escola dentre as melhores classificadas para desfilar no sábado com as campeãs: "A expectativa é boa, a gente está aqui esperançoso. Agora, é um Carnaval difícil, muito competitivo, mas a Tijuca está esperançosa que estará no sábado".

A apuração das notas revelou que a escola de samba Beija-Flor é a campeã do carnaval do Rio de Janeiro. Já a Unidos da Tijuca aparece em 9º lugar no ranking das escolas de samba este ano.

Lexa chora ao assistir ao desfile da Unidos da Tijuca em casa

Na última segunda-feira, 3, Lexa assistiu pela TV ao desfile da Unidos da Tijuca, escola da qual é rainha de bateria, e não conteve as lágrimas ao vê-la cruzar a Marquês de Sapucaí .

A cantora mostrou a sua emoção ao ver as imagens pela TV e desejou: "Bom desfile, minha amada Tijuca. São anos com vocês! Tô aqui torcendo muito por vocês!”. disse por meio dos stories de seu perfil no Instagram. Confira!

