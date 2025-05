Por que o braço de Marina Ruy Barbosa ficou roxo em Cannes? Atriz explica

Marina Ruy Barbosa aparece com o braço roxo em fotos de evento em Cannes e surpreende ao contar o motivo da mudança de cor em sua pele

A atriz Marina Ruy Barbosa apareceu com o braço em tom de roxo durante um evento na França e chamou a atenção dos internautas. Ela marcou presença no evento de gala da AmfAR durante o Festival de Cinema de Cannes e a cor de sua pele atraiu os olhares.

A estrela usou um vestido longo sofisticado que deixou o seu ombro e o braço em uma tonalidade de roxo. Rapidamente, os internautas fizeram comentários sobre o que estaria acontecendo. “O que é isso no braço dela?”, perguntou um fã. E outro respondeu: “O vestido claramente está apertando a circulação do braço dela”.

Ao ver o assunto repercutindo nas redes sociais, a própria Marina Ruy Barbosa reagiu e confirmou que foi uma questão envolvendo sua circulação . Isso porque o vestido era muito pesado. “ O vestido pesava mais de 15 kg ”, disse ela ao explicar a mudança de cor do seu braço.

Veja as fotos:

Marina Ruy Barbosa aparece com o braço em tom de roxo em evento - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News

O novo visual de Marina Ruy Barbosa

A atriz Marina Ruy Barbosa está loira! Nesta quinta-feira, 22, a estrela se despediu do seu cabelo ruivo natural para passar por uma transformação no visual. Ela tingiu os fios pela primeira vez com tom de loiro dourado elegante.

A mudança foi feita pelo profissional Mario Henrique com nuances de mel e dourado para os fios da artista. A atriz contou que sentiu que era a hora de mudar seu visual. "Estou em uma das melhores fases da minha vida, perto dos 30 anos, e por isso quero aproveitar essa nova skin, viver o meu momento loira e entrar de cabeça nessa parceria como embaixadora. Estou muito feliz", disse ela, que é embaixadora da marca.

Inclusive, ela viu a mudança como um marco em seu amadurecimento. "Sempre fui apaixonada pelo universo da beleza e principalmente dos cabelos, que no meu caso é uma parte importante da minha identidade. Hoje, mais do que uma questão de vaidade, vejo o cuidado como um ato de presença e de conexão comigo mesma", afirmou.