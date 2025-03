Por que Narjara Turetta nunca se casou? Ela diz a verdade

A atriz veterana Narjara Turetta, de 56 anos, explica o motivo para nunca ter se casado: ‘Parecia até um carma’

A atriz Narjara Turetta, de 56 anos, nunca se casou. Em entrevista no podcast Papagaio Falante, ela revelou o motivo para nunca ter oficializado um relacionamento com alguém ao longo de sua vida.

"Não sou contra o casamento, mas sempre tive dedo podre. Só namorei trastes. Parecia até um carma. O fato é que o grande amor da vida não passou. Sempre tive vontade de casar, mas me decepcionei muito, e o tempo acabou passando", afirmou ela.

Então, ela contou que seu primeiro namorado foi o ator Flávio Guarnieri - que morreu aos 56 anos em 2016 -, mas que a distância fez o relacionamento chegar ao fim. "Ele foi meu primeiro namorado, mas eu morava no Rio, e ele em São Paulo. Acabou não dando certo", contou.

Narjara Turetta revela os planos para 2025

Em entrevista recente na CARAS Brasil, Narjara Turetta contou sobre os seus planos para o ano de 2025.

"Eu quero muito voltar a fazer novela em 2025, acho que esse seria, a curto prazo, meu melhor plano. Quero muito voltar, meus fãs pedem muito. Quero fazer mais cinema, eu amo ir ao cinema e eu fiz muito pouco. Mentalmente meus planos são ficar muito rica [risos], comprar meu apartamento e ajudar as protetoras de animais abandonados, principalmente dos gatinhos, vou ser uma mulher muito rica e vou ajudar muito as protetoras do Brasil inteiro. É isso que eu quero nesse momento! Mas, profissionalmente falando, preparar meu monólogo, fazer alguma peça bacana e viajar pelo Brasil, dublar mais personagens e me aperfeiçoar. E quem sabe, escrever um novo livro. Porque não? A vida continua! Enquanto há vida, há esperança. Temos que sonhar, porque sonhos são feitos para serem realizados", afirmou.