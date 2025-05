Por que Julia Lemmertz não casou de novo? Ela entrega o motivo

Julia Lemmertz se separou de Alexandre Borges há 10 anos, mas não se casou de novo. Entenda o motivo dela para seguir solteira

A atriz Julia Lemmertz, de 62 anos, está solteira e não tem planos para se casar novamente. Ela não assume um relacionamento desde que se separou de Alexandre Borges em 2015, com quem ficou junto por 22 anos. Agora, a artista contou o motivo para não subir ao altar de novo.

Em entrevista na Veja Rio, Lemmertz disse que preza por sua liberdade no dia a dia. “Estou bem sozinha. Não penso em me casar de novo. Dou muito valor à minha liberdade. Talvez um namoro funcione, mas esse negócio de sexo casual nunca foi para mim, especialmente agora, nessa fase da vida”, afirmou.

Além disso, Julia relembrou a fase da separação do ex-marido. “Leva tempo. Encerrar uma relação longa é como saltar de um avião em movimento. Mas fico feliz por ver que o amor mudou de forma. Temos uma conexão permanente, não apenas por causa do Miguel, mas por tudo o que vivemos juntos”, contou.

Julia Lemmertz é mãe e avó

A atriz Julia Lemmertz é mãe de dois filhos: Luiza Lemmertz, fruto do casamento com Álvaro Osório, e Miguel Corrêa, fruto do casamento com Alexandre Borges. Além disso, ela é avó de Martim, de 4 anos.

Julia Lemmertz é flagrada de biquíni na praia

Recentemente, a atriz Julia Lemmertz aproveitou uma manhã de sol para tomar um banho de mar na praia do Arpoador, na zona sul do Rio de Janeiro. Usando um biquíni estampado que deixou seu corpo em evidência, ela impressionou pela jovialidade enquanto participava de uma gravação.

Durante a sessão de trabalho, a famosa se refrescou na água e caminhou um pouco a beira mar na companhia de um rapaz que estava ao seu lado.