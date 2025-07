Por que Jakelyne Oliveira e Mariano não tiveram lua de mel? Cantor explica: 'Deixar'

A atriz e ex-Miss Jakelyne Oliveira e o cantor Mariano, da dupla com Munhoz, oficializaram a união em abril, mas ainda não aproveitaram a lua de mel

A atriz e ex-Miss Jakelyne Oliveira e o cantor Mariano, da dupla com Munhoz, oficializaram a união em abril com uma cerimônia na Fazenda Santa Bárbara, em Itatiba, no interior de São Paulo, mas os pombinhos ainda não tiveram a oportunidade de aproveitar a lua de mel. Em entrevista ao jornal Extra, o artista contou por que a viagem romântica foi adiada.

Logo após o casamento, os pombinhos aproveitaram alguns dias de descanso na Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais. Apesar da viagem a dois, o sertanejo não considera o momento uma verdadeira lua de mel e planeja uma nova viagem com a esposa.

"Ainda não tivemos lua de mel. Graças a Deus, a minha agenda de shows está lotada, então optamos pra deixar pro início do ano que vem, quando dou uma desacelerada. A viagem pra Serra da Mantiqueira não contou como lua de mel porque é algo que fazemos com bastante frequência, passar um ou dois dias conectados com a natureza ", detalhou.

Planos de aumentar a família

Em recente entrevista à 'Quem', Jakelyne abriu o coração ao comentar sobre o desejo que ela e o marido possuem em aumentar a família em breve. De acordo com a modelo, até então, eles planejam ter dois filhos. "Lidamos com muita leveza porque acreditamos que seja normal essa ansiedade por parte dos fãs para os próximos passos. Temos muito bem estabelecido quais são os nossos planos e expectativas", iniciou ela.

"Queremos ter dois filhinhos, mas tudo no tempo de Deus, no tempo certo. O primeiro passo era o casamento para estarmos corretos perante à palavra de Deus. Agora é ter paciência e na hora que Deus permitir teremos os nossos bebês", completou Jake.

