Por onde anda o príncipe do TV Xuxa? Ele surge na praia com o filho

O príncipe do TV Xuxa cresceu e já é pai! O ator Bernardo Mesquita foi fotografado na praia do Rio de Janeiro. Veja as fotos atuais

O ator Bernardo Mesquita se destacou na TV no início da adolescência ao ser eleito como o príncipe do TV Xuxa, comandado pela apresentadora Xuxa Meneghel, em 2009. Desde então, ele não se afastou mais da atuação. Hoje em dia, ele já é pai e está com 31 anos de idade.

Nesta quarta-feira, 21, Bernardo foi fotografado pelos paparazzi durante uma manhã de diversão com seu filho na praia. Os dois foram vistos brincando com bola na areia enquanto aproveitavam a manhã ensolarada.

O filho dele, Bento, é fruto da relação do ator com a influenciadora digital Julia McKenzie.

Recentemente, o ator esteve no elenco da série Neemias, que é uma trama bíblica da Record.

Bernardo Mesquita e o filho na praia - Foto: Dan Delmiro / AgNews

Saiba mais sobre a trajetória de Bernardo Mesquita

O ator Bernardo Mesquita fez a sua estreia na TV na novela Duas Caras, da Globo, em 2006. Ele ganhou repercussão nacional ao participar do concurso Procura-se Um Príncipe, do TV Xuxa, e teve a chance de atuar no filme Xuxa Em O Mistério de Feiurinha. No cinema, ele interpretou o príncipe Luke, que fez par romântico com Sasha Meneghel Szafir.

Logo depois, ele seguiu na carreira de ator e esteve nos elencos de Malhação, da série A Vila, e também de novelas da Record, como o Rico e o Lázaro, Caminhos, Reis e Amor Sem Igual. O projeto mais recente dele foi a série Neemias.