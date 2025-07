Por onde anda Jacaré? Ex-É o Tchan trocou a fama por nova vida no Canadá

Lembra dele? Jacaré, ex-dançarino do grupo 'É o Tchan' trocou a fama no Brasil e decidiu viver uma vida simples no Canadá

Mais de duas décadas após conquistar o Brasil no ritmo do É o Tchan!, Edson Cardoso, o eterno Jacaré, voltou aos holofotes com uma nova trajetória. Em entrevista recente ao portal Gshow, o ex-dançarino revelou que mora no Canadá há nove anos, refazendo a vida longe dos holofotes e dos ritmos baianos que o tornaram famoso em 1995

De dançarino do É o Tchan! a figuração internacional

Jacaré foi figura central do fenômeno É o Tchan! até meados dos anos 2000, quando enveredou pela carreira de ator — atuando em programas como A Turma do Didi e Aventuras do Didi, na Globo. Mas foi em 2016 que o artista deu uma guinada drástica: mudou-se com a família (esposa Gabriela Mesquita e os filhos Rafael e Beatriz) para Vancouver. "Vim para cá sem falar bem o idioma e tive que deixar a fama de lado. Vim preparado para fazer o que fosse necessário", relatou ele ao canal Two Canada.

Nos primeiros anos no Canadá, Jacaré recorreu à figuração em séries como The Good Doctor, The Flash, Supergirl e No Tomorrow, além de trabalhos fora do ramo artístico, como limpeza, direção de obras e atendimento ao público. Em 2023, sua família conquistou a residência permanente, já que, segundo ele, buscavam "qualidade de vida e segurança".

Recomeço e adaptação em nova realidade

Enquanto sua fama ficou no Brasil, Jacaré abraçou a nova rotina. Ele admite já ter deixado de ser "o famoso" e se adaptado à ideia de anônimos: "Esquece, não sou mais o Jacaré famoso". Apesar disso, sua história voltou a viralizar quando um internauta "descobriu" sua participação na série No Tomorrow, transmitida nos EUA pela CW. Mesmo longe da arte, Edson se reinventa também como profissional de imigração, trabalhando numa agência que ajuda brasileiros a realizar o mesmo sonho que sua família viveu.

