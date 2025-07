Polícia se pronuncia sobre morte do investigador paranormal de Annabelle

Dan Rivera, que participava de turnê com a suposta boneca amaldiçoada, foi encontrado morto em hotel nos EUA; autoridades descartam suspeita inicial

A misteriosa morte do investigador paranormal Dan Rivera, de 54 anos, está despertando forte comoção entre entusiastas do sobrenatural. Rivera, que fazia parte da New England Society for Psychic Research (NESPR), foi encontrado sem vida em um hotel na cidade de Gettysburg, na Pensilvânia (EUA), durante uma turnê em que exibia a infame boneca Annabelle, considerada “possessa” por forças demoníacas.

Segundo informações confirmadas pela polícia estadual da Pensilvânia, não havia sinais suspeitos na cena, e a causa da morte ainda está sob investigação. O incidente ocorreu no domingo, 13 de julho, mas os detalhes só foram divulgados em boletim oficial no dia 16.

Rivera e a boneca Annabelle

Rivera era um dos principais nomes da NESPR, fundada por Ed e Lorraine Warren, casal que inspirou a franquia de filmes “Invocação do Mal” (The Conjuring). A organização alega que Annabelle — uma boneca de pano do tipo Raggedy Ann — foi possuída por uma entidade maligna em 1968, após ser dada como presente a uma estudante de enfermagem. Desde então, ela teria demonstrado comportamento hostil e violento.

O casal Warren teria isolado a boneca em uma caixa de vidro para conter a entidade. Rivera, como parte da equipe, participava da turnê Devils on the Run, promovendo palestras, experiências e interações com objetos associados a supostas manifestações sobrenaturais — incluindo a própria Annabelle.

Carreira e legado

Dan Rivera nasceu em Bridgeport, Connecticut, e desde jovem esteve envolvido com o universo paranormal, após presenciar fenômenos em sua própria casa. Ex-militar do exército dos EUA, ele se especializou em rituais da Santeria e atuava como consultor na série “28 Days Haunted”, da Netflix. Seu trabalho ganhou projeção nas redes sociais, especialmente por vídeos virais no TikTok sobre a boneca.

Em nota enviada à revista People, a NESPR lamentou profundamente a perda:

“Dan era não apenas um investigador brilhante, mas um amigo leal e apaixonado por ajudar pessoas a compreenderem o que não se pode ver”, destacou a organização. “Ele era um marido, pai e colega querido por todos.”

Próximos passos

Apesar da perda, a NESPR comunicou que manterá os eventos programados para o restante de 2025, com a missão de honrar o legado de Dan Rivera e do casal Warren. A turnê passará por outras cidades até setembro, com ingressos ainda disponíveis.