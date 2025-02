Polícia Civil investiga agressão a Marcelo Rubens Paiva em bloco de carnaval

Autor do livro 'Ainda Estou Aqui', Marcelo Rubens Paiva foi vítima de agressão durante desfile de um bloco de carnaval em São Paulo

A Polícia Civil informou que está analisando imagens para identificar o autor da agressão ao escritor Marcelo Rubens Paiva durante o desfile do Bloco Acadêmicos do Baixo Augusta, no último domingo, 23, em São Paulo.

Na ocasião, um homem arremessou uma mochila, lata de bebida e uma camiseta em direção ao rosto de Marcelo. O autor do livro que deu origem ao filme 'Ainda Estou Aqui' não se feriu e, de acordo com informações da 'CNN', ele optou por não registrar um boletim de ocorrência.

Apesar disso, as autoridades seguem investigando o caso. "A Polícia Civil analisa as imagens para identificar o autor da agressão. A Instituição permanece à disposição da vítima para a formalização da ocorrência e continuidade nas investigações. Até o momento, não foi localizado registro dos fatos", informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) em nota.

Em entrevista à 'GloboNews', Marcelo Rubens Paiva comentou sobre o ocorrido: "O cara jogou mochila na cara, não entendi o que aconteceu. Já é meu 16º desfile e nunca fui atacado. Coisa estranha e não entendi o porquê. Jogar uma mochila na cara de um cadeirante, porta-bandeira, que quer se divertir, que faz isso há 16 anos, não entendi esse grau de violência. Brasil está difícil, e ele não deve ter visto o filme".

