Poliana Rocha revela quantos quilos suas funcionárias perderam após dieta

A esposa do cantor Leonardo, a empresária Poliana Rocha revelou nesta sexta-feira, 18, quantos quilos suas funcionárias emagreceram após a dieta proposta por ela. No início da semana, ela contou que flagrou as colaboradoras tomando refrigerante no café da manhã e decidiu criar uma competição para incentivá-las a adotar hábitos mais saudáveis.

Antes de mostrar a pesagem, ela contou que ficou preocupada com a saúde de Abadia Cardoso e Ludmila Matos. "Hoje as meninas vão pesar. Esse desafio foi uma brincadeira de muito bom gosto que começou quando vi elas tomando um refrigerante no café da manhã e falei que elas precisavam ter uma alimentação saudável por conta da saúde. E em um tom de brincadeira falei pra fazermos uma semana de dieta e elas toparam", detalhou.

Quantos quilos elas perderam?

Em seguida, mostrou que Ludmila estava com 100 quilos na última segunda-feira, 16. Já Abadia estava pesando 83,7 kg. Após a dieta, Ludmila perdeu cerca de 7 quilos e está com 93,4 kg. "Agora chegou a hora de realmente passar por um profissional especializado na área para orientá-la melhor e iniciar talvez algumas suplementações", falou Poliana.

Em seguida, foi a vez de Abadia subir na balança. Ela perdeu 2 kg e foi para 81,6 kg. "O importante é dar o start e cultivar hábitos saudáveis! Parabéns", celebrou Poliana, que explicou ainda que as duas ganharam o prêmio prometido. "E agora se elas continuarem elas serão encaminhadas para um endócrino para fazer todo o acompanhamento certinho", garantiu.

Poliana Rocha sobre dieta das funcionárias - Foto: Reprodução/Instagram

O desafio de Poliana Rocha

Para que não acompanhou, Poliana Rocha desafiou as funcionárias nos últimos dias a adotarem hábitos mais saudáveis e prometeu um prêmio para quem emagrecer mais. "Hoje nós lançamos um desafio. As duas estavam tomando coca-cola no café da manhã e eu fiquei muito preocupada com a saúde das duas. Então, hoje nós pesamos e nós vamos ficar uma semana com uma dieta muito saudável aqui em casa", contou a influenciadora.

A mãe de Zé Felipe declarou ainda que elas iriam comer a mesma comida que ela. "Tudo o que eu comer, elas vão comer. No sábado, vamos pesar para saber quem perdeu mais quilinhos. Quem perder mais, vai ganhar uma surpresinha da patroa", explicou.

